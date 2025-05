Com Ciro e RC pré-candidatos, "blocão" da oposição tem união como único consenso

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Ciro Gomes cumprimenta o deputado estadual Alcides Fernandes

Um dia após a passagem de Ciro Gomes (PDT) pela Alece, deputados da oposição a Elmano de Freitas (PT) reforçaram nesta quarta-feira, 7, defesa de chapa única do bloco para a eleição de 2026. Apesar de “adiar” a discussão de nomes para outro momento, parlamentares elogiam tanto Ciro quanto o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) como possíveis candidatos para o Palácio da Abolição.

“Para debater nomes ainda é muito cedo, mas temos, graças a Deus, excelentes quadros. Temos Ciro Gomes, temos Roberto Cláudio, temos Capitão Wagner e alguns quadros do PL”, diz Sargento Reginauro (União). Se a discussão sobre candidaturas segue em estágio inicial, a definição pela união do bloco, por outro lado, já é dada como certa por deputados.

“Nosso alinhamento é a certeza de que nós precisamos caminhar juntos. É importante que todos aqueles que hoje se colocam como oposição ao modelo de governança do PT, ao modelo de governança de Camilo Santana (PT), possam estar unidos. É a única forma que nós temos”, diz Reginauro, que é corroborado por colegas do grupo.

“São partidos que já entenderam que se nós não estivermos juntos para enfrentar o governo que está no poder, nós não vamos chegar a candidato algum”, diz Felipe Mota (União), que defendeu “calma” e diálogo para a formação de chapas. “Não podemos ter cabeceira nesse processo, todos devem estar sentados numa mesa redonda”, afirma.

Além de Reginauro e Mota, participaram ontem de evento com Ciro os deputados Alcides Fernandes (PL), Antônio Henrique (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Dra. Silvana (PL) e Lucinildo Frota (PDT). Na análise de Pinho, “blocão” do grupo pode reunir, ao todo, siglas como a Federação União Brasil-Progressistas, o PL, o PDT e o futuro partido que surgirá pela fusão entre PSDB e Podemos.

“Sabemos que é possível ter algo no plano nacional que possa trazer algumas divergências. Mas, por ora, ficou decidido que nós formaremos no Ceará uma chapa única”, afirma o pedetista. “Nós não temos preferência por nomes, precisamos discutir projeto”. (com informações de Camila Maia - Especial para O POVO)