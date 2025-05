Juventude do PDT Ceará critica aproximação da sigla com bolsonaristas

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo CIRO Gomes com deputados da oposição no Ceará, incluindo bolsonaristas

A Juventude Socialista do PDT Ceará lançou nota nesta quarta-feira, 7, criticando recente aproximação entre deputados estaduais do partido e deputados da oposição de direita do Ceará, incluindo filiados ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"É inadmissível a conciliação com reacionarismos e pautas anti-democráticas", diz nota, que foi divulgada nas redes sociais. No texto, o grupo defende a convocação de uma reunião ampla de filiados do partido para debater recentes rumos da sigla no Estado.

"Observamos com preocupação o atual cenário político na Alece, onde a parcela da direita bolsonarista busca impor uma agenda de retrocessos por meio de debates incólumes e propagação de propaganda falsa à leniência com seus valores antidemocráticos", afirma.

A divulgação da nota ocorre logo após grupo de deputados se reunir, ao lado do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), com bloco de oposição na Alece. Na ocasião, grupo reforçou pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal. "O legado do trabalhismo é mais importante do que quaisquer outras motivações políticas individuais”, contesta a nota.

"É nesse contexto que nossa bancada não pode compactuar, nem mesmo tacitamente, com forças que atacam direitos sociais, negam a democracia e desprezam o projeto nacional-desenvolvimentista que sempre defendemos”, continua o documento.