Roberto Campos Neto participa de debate em Fortaleza

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto

Ex-presidente do Banco Central do Brasil, o economista Roberto Campos Neto estará em Fortaleza no próximo dia 23 de maio, onde participará de debate no evento Ceará Tech Hub, promovido pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB).

Além de Campos Neto, participam do debate o economista Igor Lucena, ex-presidente do Conselho Regional de Economia, e outros grandes nomes como Carlos Baigorri (Anatel) e José Roberto Nogueira (Brisanet).

Com foco nos rumos da infraestrutura digital, data centers e inteligência artificial no Nordeste, evento ocorre no dia 23 de maio, das 14h às 20h, no Espaço Lô 142, na Praia de Iracema. Mais informações no Instagram @cearatechhub.