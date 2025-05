Guimarães confirma acordo com Camilo e Elmano para reeleição de Conin no PT-CE

Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados José Guimarães (PT-CE) líder do Governo Lula na Câmara

Uma das principais lideranças do PT no Ceará, o deputado José Guimarães confirmou na noite desta sexta-feira, 9, o fechamento de acordo entre grupos majoritários do partido para a reeleição do atual presidente estadual petista, Antônio Filho – o Conin – para novo mandato à frente da sigla no Estado.

Em entrevista à coluna, Guimarães destacou que o acerto envolveu não só o Campo Democrático, corrente liderada por ele no PT, quanto também o ministro Camilo Santana (PT) e outras lideranças importantes do partido no Ceará, como o governador Elmano de Freitas (PT). “Acho que a escolha não poderia ter sido melhor”, disse o deputado à Vertical.

“O Conin é um nome que mostrou ser muito habilidoso, um quadro preparado e com autoridade para conduzir o partido nesse momento de extrema importância, que é preparar o partido para 2026”, continua, destacando que Conin irá, a partir de agora, procurar “todas as forças” da sigla para construir um bom entendimento.

Como a coluna desta sexta-feira antecipou, Conin vinha negando intenção de disputar a reeleição no comando do partido, mas acabou “voltando ao páreo” em meio a uma falta de consenso entre outros nomes indicados pelo Campo Democrático para a disputa.

Em abril, grupo de Guimarães indicou nomes de Felipe Pinheiro (prefeito de Itapipoca), Inácio Mariano (presidente da Ematerce) e Vladyson Viana (secretário estadual do Trabalho) para o cargo. Os três, no entanto, dividem opiniões entre petistas, sobretudo pelo fato de todos já ocuparem cargos de alto relevo na política estadual.

Atualmente, único outro ponto "acordado" entre petistas é de que o Campo Democrático indicará o presidente do PT Ceará, ficando com o Campo Popular a indicação do ex-deputado Antônio Carlos para o comando do PT Fortaleza. Já grupo minoritário de Luizianne Lins (PT) deverá “correr por fora” com candidaturas próprias na disputa das vereadoras Mari Lacerda (PT) e Adriana Almeida (PT).