Estado arma Guarda Municipal de Fortaleza com pistolas e espingardas

Foto: JÚLIO CAESAR GOVERNADOR Elmano de Freitas autorizou a doação de armamento para guardas municipais

O governador Elmano de Freitas (PT) autorizou na última sexta-feira, 9, a doação de 429 armamentos para o uso de guardas municipais de Fortaleza. A doação, que ocorrerá entre a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) e a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), envolve ao todo 29 espingardas calibre 12 e 400 pistolas calibre .40 S&W. A doação deve aumentar consideravelmente o número de armamentos à disposição da a Guarda Municipal, que, segundo o prefeito Evandro Leitão (PT), possuía 800 guardas armados até março. A doação ocorre em meio ao endurecimento de ações do Estado contra facções criminosas e após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizando guardas municipais a atuarem como polícia.

Guarda

Após a decisão do STF, o próprio prefeito Evandro Leitão editou decreto ampliando para toda a Guarda Municipal a possibilidade de uso de armas, desde que o agente passe por capacitação comandada pela Polícia Federal.

Em pauta

Em março, 300 outros guardas passavam por capacitação para uso de arma de fogo. O prefeito também deve sancionar em breve projeto aprovado pela Câmara Municipal criando novo nível para promoção de guardas.

Patrocínio

A medida também segue sinalização do próprio governador Elmano de Freitas, que anunciou no início deste ano que doaria armas para municípios que implementarem o emprego de guardas municipais armados.

Capacitação

A CMFor avalia nesta semana projeto do presidente da Casa, Leo Couto (PSB), criando o Programa de Letramento Digital em Fortaleza. A ideia é capacitar segmentos vulneráveis em áreas como programação, jogos digitais e IA.

Despedida

Morreu ontem, vítima de um ataque cardíaco, o empresário Arialdo Filho, 36, filho do ex-secretário do Turismo, Arialdo Pinho. O velório acontece nesta segunda-feira, 12, no Complexo Velatório Ethernus, a partir das 8h.

Alô, Regional

Moradores do entorno do Parque Adahil Barreto reiteram reclamação à Regional 2 sobre ausência de limpeza e poda da região. Situação persiste há várias semanas, com galhos e folhas espalhados por canteiros e calçadas.

Fala do senador Eduardo Girão (Novo) sobre novo hospital da UFC, publicada em artigo no O POVO, é desmentida pela UFC Crédito: Samuel Setubal

UFC nega novo hospital na PI

A UFC desmente fala do senador Eduardo Girão (Novo), publicada em artigo no O POVO, de que terreno do antigo Acquario dará lugar a um novo hospital universitário. Para região, está previsto um centro de Ciências Naturais e o novo Labomar.

Fila anda

Nome majoritário para seguir à frente do PT-CE, o secretário Conin deve deixar comando da Regional 1 de Fortaleza. Vale lembrar que uma das razões pela definição do petista foi justamente questão de cargos em gestões do Estado.

Indicados

Outros cotados para o posto, Felipe Pinheiro (prefeito de Itapipoca), Inácio Mariano (presidente da Ematerce) e Vladyson Viana (Turismo) todos exercem cargos de relevo em administrações municipais e estaduais.

Horizontais_

A OAB-CE lança nesta quinta-feira, 15, o documentário "Paulo Bonavides, a ciência da democracia", dirigido por Wolney Oliveira e Margarita Hernandez. Filme retrata a vida do renomado jurista, nascido na Paraíba mas com forte relação com o Ceará. Evento ocorre às 19h no auditório da sede da OAB-CE, no bairro Guararapes.