Elmano: "Nossa decisão é fazer um enfrentamento de forma muito dura ao crime"

O governador Elmano de Freitas (PT) reafirmou nesta segunda-feira, 12, que "decisão" de seu governo é pelo "enfrentamento, de maneira muito dura", contra o crime organizado. "No Ceará, não quero saber quem é: esteve envolvido com o crime, é para ser elucidado e preso", disse, durante inauguração de um novo Centro de Educação Infantil (CEI) em Itaiçaba, na Região do Jaguaribe. "Estou absolutamente convencido de que nós precisamos fortalecer muito, ter mais presença de polícia na rua", disse o petista, destacando recentes concursos tanto para a Polícia Militar do Estado quanto para a contratação de delegados da Polícia Civil do Ceará. "E eu espero também que a Justiça possa prender de maneira exemplar quem tira a vida de outro", diz.

Samu

Médicos do Samu Fortaleza denunciam à coluna atrasos de salários referentes aos meses de outubro e novembro de 2024 e de fevereiro de 2025. Pagamentos pendentes são de responsabilidade da cooperativa Coaph.

Atrasos

Sindicato dos Médicos aponta, no entanto, demora na Prefeitura em emitir notas para os repasses. Em nota, a SMS diz que os repasses já foram efetuados e que mais de R$ 13 milhões foram repassados para a Coaph só em 2025.

Auditoria

"Ressaltamos ainda que os pagamentos dos prestadores contratualizados ocorrem após a auditoria dos serviços de saúde prestados", diz a pasta, que destaca ainda não ocorrer hoje paralisação de procedimentos na Capital.

Linha leste

A máquina tuneladora TBM 02, o famoso "tatuzão", concluiu ontem a escavação do túnel entre as estações Chico da Silva, no Centro, e Colégio Militar, na Aldeota da Linha Leste do Metrofor. Foram escavados 1.734 metros.

Torcida

A bolsonarista Dra. Silvana (PL) afirmou na última semana não descartar a possibilidade de o senador Cid Gomes (PSB) vir a acompanhar o irmão Ciro Gomes (PDT) em recente aproximação do pedetista com a oposição.

Alinhados

"Não acho impossível que venha o Cid também. Não acho mesmo, o que o Ciro falou foi que a nível nacional ele estaria com o irmão. Isso já é um grande passo de reconciliação.", disse Silvana à estagiária Camila Maia, da Vertical.

Alece celebra 75 anos da Fiec

A Alece realiza às 19h desta terça-feira, 13, sessão em comemoração dos 75 anos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Na ocasião, serão homenageados o atual presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, e todos os ex-dirigentes da Fiec.

Capacitação

Estão abertas as inscrições para o curso Formação de Educadores para a Inclusão, promovido de forma 100% online pela Universidade Aberta do Nordeste (Uane), da Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Oportunidade

Voltado para professores, coordenadores, diretores e demais profissionais da educação, a capacitação tem duração de 120 dias, certificação de 180 horas e prepara alunos para práticas pedagógicas inclusivas e conscientes.

Horizontais_

Mais informações sobre o curso em fdr.org.br/educadoresparainclusao. /// Com show ao meio-dia, do pianista Tito Freitas e da cantora Ana Flora, começa nesta quarta o Maio Bossa Nova, no CCBNB. Entrada franca e muitos shows, até o dia 25. Com direito ao mestre da gaita Maurício Einhorn, do RJ, no sábado, 17/5.