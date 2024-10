O PT e o PL nas eleições municipais de 2024

Nas eleições presidenciais de 2022, o PT e o PL se destacaram como protagonistas no cenário político brasileiro. No entanto, nas eleições municipais de 2024, essa dinâmica mudou, com outros partidos assumindo a liderança. O MDB lançou 1.926 candidatos a prefeito, seguido pelo PSD com 1.751 e o PP com 1.501. O PL ocupa a quarta posição, com 1.499 candidatos, enquanto o PT, em quinto lugar, lançou 1.412. O União Brasil apresentou 1.292.

Focando nas candidaturas do PL e do PT, observa-se que o PL lançou, no total, 87 candidatos a mais que o PT. Essa diferença é mais acentuada em dois estados: São Paulo (SP) e Santa Catarina (SC). Em SP, o PL tem 291 candidatos, enquanto o PT registrou 141. Em SC, a situação é semelhante, com 187 do PL contra 98 do PT. Outro estado importante que podemos destacar é o Goiás, com o PL apresentando 59 a mais.

Por outro lado, o PT superou o PL, de forma mais relevante, no Piauí (PI) e na Bahia (BA), ambos do Nordeste. No PI, o PT lançou 139 candidatos, enquanto o PL apresentou apenas 3. Na BA, o PT lançou 159, em contraste com 29 do PL. Outro caso com número expressivo de candidatos do PT em comparação com o PL é o Ceará, em que o PT tem 97 candidaturas, comparado a 16 do PL. Essa análise revela que o PT possui uma base sólida de apoio no Nordeste, forte base do lulismo, enquanto o PL tende a ser mais forte em regiões conservadoras, como o Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Analisando as capitais nordestinas, nota-se que PT, PL, União Brasil, PSB e PSD estão concorrendo pelas prefeituras mais estratégicas. O PT tem candidaturas em Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Teresina, enquanto o PL está presente em Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Recife. De acordo com as pesquisas eleitorais, Maceió tem um cenário consolidado, onde JHC (PL) lidera com uma margem significativa, indicando uma vitória potencial no primeiro turno.

Embora o PT mantenha uma forte presença no Nordeste, a possibilidade de vitória em muitas capitais é incerta. O PL, por outro lado, concentra sua força em regiões e capitais conservadoras, como Maceió, onde seu candidato se destaca. Essas eleições serão fundamentais para o xadrez político a ser jogado pelo PL e pelo PT até 2026.