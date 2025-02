Vitor Sandes: Popularidade em queda: os desafios de Lula para 2025

Foto: Lucas Leffa / Secom-PR Sidônio Palmeira (a esquerda) e Paulo Pimenta

A mais recente pesquisa do instituto Datafolha, divulgada em 14 de fevereiro, revelou que o governo Lula enfrenta o pior índice de aprovação de seus três mandatos: apenas 24% dos entrevistados consideram a gestão ótima ou boa, enquanto 41% a avaliam como ruim ou péssima. Esse resultado supera o patamar negativo registrado no auge da crise do mensalão, em 2005, e reflete os atuais desafios do governo para melhorar o apoio popular.

Desde o início da atual gestão, a comunicação oficial tem sido apontada como um dos principais desafios do governo, devido à dificuldade em divulgar, de forma clara e eficiente, as ações e políticas públicas do governo. Essa lacuna tem permitido que a direita domine o debate político nas mídias sociais digitais. A recente "crise do PIX", em janeiro, expôs essa vulnerabilidade.

Em resposta, o governo nomeou Sidônio Palmeira como novo ministro da Secretaria de Comunicação Social. No entanto, as mudanças implementadas até o momento ainda não resultaram em uma melhora na opinião pública. O principal obstáculo segue inalterado: a alta da inflação dos alimentos.

Durante o primeiro governo Lula, mesmo com a crise do mensalão em 2005, o presidente sofreu desgaste, mas manteve boa aprovação, impulsionado por um cenário internacional econômico favorável, aumento da renda e a queda da inflação. Esse ambiente gerava otimismo quanto ao futuro. Hoje, o contexto é distinto. A alta persistente no preço dos alimentos tem corroído o poder de compra da população, pressionando a avaliação do governo.

Esse impacto é evidente até no Nordeste, tradicional bastião eleitoral do PT. Se, no passado, as políticas sociais foram determinantes para o sucesso eleitoral do partido na região, agora, o efeito dessas iniciativas parece atenuado diante da inflação, o que pode diluir os ganhos percebidos pelos beneficiários. O custo de vida elevado pode neutralizar os avanços obtidos, enfraquecendo a confiança na capacidade do governo de lidar com a situação econômica.

Para recuperar sua popularidade, o governo precisará adotar ações concretas que impactem diretamente o cotidiano da população. Nesse sentido, é fundamental que o governo implemente medidas econômicas que tragam benefícios imediatos e duradouros. Caso contrário, as mudanças na comunicação, por mais bem planejadas que sejam, não alcançarão o efeito desejado.