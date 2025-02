A Santa Casa e a saúde pública

Em diversos momentos, neste espaço e em outras oportunidades, vimos falando sobre a questão crucial de termos novamente a Santa Casa em pleno funcionamento, por tudo aquilo que ela representa para a sociedade cearense, desde o longínquo 1854, quando foram iniciadas as tratativas para a sua criação, concretizada em 14.03.1861, com sua instalação.

Durante esses anos, a Santa Casa funcionou como Maternidade, administrou uma Funerária e continua contando com o Hospital da Santa Casa, o Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo, a gestão do Cemitério São João Batista e a Clínica Eduardo Salgado.

A crise atual, agravada durante a pandemia, é mais uma das muitas que as filantrópicas, via de regra, padecem por conta do subfinanciamento das atividades clínicas e cirúrgicas sob a Tabela SUS, com mais de 20 anos de defasagem.

As formas de solucionar o problema já foram também continuadamente expostas e resultaram em reunião no Ministério da Saúde, em setembro de 2024, de onde se saiu com o compromisso de ações, como o aporte emergencial de recursos e a cobertura do déficit mensal hoje existente.

Lamentavelmente, em início de fevereiro, voltou-se à estaca zero, alegando-se que as medidas haviam sido em caráter ad referendum, carecendo, portanto, de serem reiniciadas, causando tristeza e mal-estar entre todos os que acompanham a situação e se esforçam por solucioná-la.

Lembramos que, em 01.10.1895, pela Lei no. 278, o governo estadual autorizou o elevado aporte de 37.000$000 (em réis da época) para o resgate da dívida da Santa Casa. Em outros momentos, novos aportes foram feitos, porquanto os serviços são sempre remunerados abaixo dos reais valores.

Continuamos com a força e a resiliência em mantê-la aberta, em prol da população mais carente, mas reivindicamos a complementação dos valores da Tabela SUS e outras formas de transferência de recursos. Nos últimos anos, a Santa Casa vinha realizando em média 50 cirurgias por dia, podendo, com extensão de turnos, duplicar esse número, ajudando a reduzir as trágicas filas de hoje no Ceará.

Vamos continuar salvando vidas? A Santa Casa sabe como. n