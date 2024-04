Maracanaú vai nomear o 1º consultor municipal de e-sports Brasil

Foto: Victor Rodrigues/ Sana Consultor de e-sports do Sana e do Ceará eSports, Matheus "Skatz" Costa também terá atuação na consultoria de esportes eletrônicos na Prefeitura de Maracanaú. Seu trabalho estará ligado à Secretaria de Esportes da cidade da Região Metropolitana de Fortaleza

Maracanaú deve se aproximar ainda mais da comunidade de esportes eletrônicos. Nos próximos dias, o município da Região Metropolitana de Fortaleza vai anunciar o nome de Matheus “Skatz” Costa como consultor municipal de e-sports – o primeiro do tipo no Brasil. A informação é exclusiva da coluna.

Atuante no cenário de esportes eletrônicos no Ceará desde 2009, Matheus é consultor de e-sports do Sana (maior evento da cultura geek do Estado) e do Ceará eSports (braço de esportes eletrônicos do Ceará Sporting Club).

Em seu currículo constam ainda trabalhos realizados com algumas das principais organizações de e-sports do País, como INTZ, CNB, Pain Gaming, R10 Team e Keyd, além de grandes publishers como Riot Games, Blizzard e Ubisoft.

Criador da agência Stop Feeding, que busca criar experiências marcantes no seguimento, ele também está por trás da organização de eventos como Fest Games (competição itinerante realizada em diferentes cidades cearenses) e CBLOL Fest, de seletivas de campeonatos mundiais de Hearthstone e de ativações de marcas multinacionais.

Em 2023, esteve à frente da primeira caravana cearense rumo às finais do 2º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), realizada em setembro, em Recife.

Em Maracanaú, Matheus Skatz já realiza palestras com intuito de apresentar para à população local as oportunidades de carreira e de vida a partir dos games.

Agora ao assumir o cargo de consultor no Executivo de Maracanaú, ele projeta realizar um trabalho que possa se tornar “referência nacional de e-sports”. “Vou atuar buscando parceiros e criando ativações e eventos para a sociedade civil de Maracanaú”, afirma.

Sua nomeação deve acontecer de maneira oficial nos próximos dias e acontece por intermédio do vereador Raphael Pessoa (PTB).