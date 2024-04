Gaulês anuncia transmissão de Valorant no YouTube: "Vou transmitir tudo"

Foto: Omelete Dono do maior canal da Twitch no Brasil, Gaules começou recentemente a fazer lives também no YouTube, onde promete transmissão de diversos games competitivos: "O céu é o limite"

Em meio a um momento de transição de suas lives, o influenciador Alexandre “Gaules” anunciou que poderá fazer transmissões de campeonatos do principal jogo concorrente ao Counter Striker 2: o Valorant. Dono de um dos cinco maiores canais na Twitch TV no mundo, ele deve dar início à nova empreitada no YouTube, plataforma recém adotada por ele.

“Em primeira mão, só para quem está em casa, o céu é o limite. Ainda vamos anunciar direitinho, mas a ideia, no YouTube, eu vou transmitir tudo, velho. Tudo o que der”, afirmou o streamer durante uma de suas lives.

Atualmente, Gaules vive um momento de transição. Após a Twitch realizar mudanças em suas diretrizes que impactaram diretamente na remuneração dos streamers, Gaules e outros influenciadores passaram a adotar a transmissões multiplataformas.

Para além da roxinha, as mesma lives agora podem ser acompanhadas também no X (ex-Twitter), Facebook e YouTube.

A maior aposta é nesta última, pertencente ao Google. Tanto é que Gaules pretende fazer de seu canal uma referência nas transmissões dos mais diversos games competitivos. “É CBLOL, é o outro FPS…”, disse, em referência ao Valorant, principal jogo de tiro em primeira pessoa concorrente do CS2.

Essa mudança também acontece em um período em que Gaules e sua Tribo enfrentam sérios problemas com as transmissões de CS2. Após perder os direitos de imagem do PGL Major Copenhagen 2024 (o mundial da modalidade) para a BTSBrasilTV, ele tem sofrido sanções para poder exibir o torneio em suas lives.

Mesmo com o maior canal de transmissões do mundo, Gaules não pode contar com as imagens oficiais do Major, precisa colocar delay de pelo menos 2 minutos e sua equipe não terá acesso in loco à arena onde está rolando a competição. Apesar disso, os números de sua live continuam no topo.

No primeiro trimestre de 2024, por exemplo, o canal do Gaules foi mais assistido do mundo na Twitch. O pico de espectadores no período foi de 208 mil dispositivos conectados simultaneamente.

Ainda assim, vale lembrar que Gaules já conseguiu alcançar o recorde brasileiro na roxinha, com 707.648 espectadores, em 2022.