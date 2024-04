Com inscrições abertas, torneio de games começa neste fim de semana

Foto: iByte / Divulgação Arena Gamer da ibyte acontece com competições de Valorant, CS 2, League of Legends e Fifa (EA Sports) entre abril e maio de 2024

.

Os finais de semana serão de muita agitação para os gamers de Fortaleza. A segunda temporada da Arena Gamer ibyte começa neste sábado, 13, e se estenderá até o começo de maio com premiação em produtos. Pela frente, os competidores terão disputas de Valorant, Counter Strike 2 (CS 2), League of Legends e Fifa (EA Sports FC 24), que acontecem no Shopping RioMar e Iguatemi Bosque.

Neste primeiro fim de semana, 13 e 14 de abril, a loja da ibyte do RioMar Fortaleza recebe os torneios de Valorant. No fim de semana seguinte, 20 e 21 de abril, será a vez do CS 2, no mesmo local.

Nos dois finais de semana posteriores (27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio) as disputas serão transferidas para o Iguatemi, que recebe duelos de League of Legends e de EA Sports FC 24, respectivamente. As partidas começam às 14 horas, logo após o chaveamento.

Aqueles que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar ganharão premiações em produtos.

Em 2023, a Arena Gamer da ibyte conseguiu levar às lojas participantes mais de 1.300 pessoas. Ao todo, foram mais de 550 jogadores que participaram das competições de 16 diferentes jogos.

Neste ano, durante os próximos quatro finais de semana, o grupo ibyte contará com um novo parceiro, a Lenovo, que terá produtos com preços especiais ao longo do evento. Quem também está como parceiro é a startup ProGamers, responsável por organizar as disputas.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial do evento, clicando aqui.

Serviço

Arena Gamer ibyte e Lenovo

Campeonato de Valorant

Datas: 13 e 14 de abril, às 13 horas

Local: Shopping RioMar Fortaleza

Campeonato de CS 2

Datas: 20 e 21 de abril, às 13 horas

Local: Shopping RioMar Fortaleza

Campeonato de League of Legends

Datas: 27 e 28 de abril, às 13 horas

Local: Shopping Iguatemi Bosque

Campeonato de Fifa (EA Sports FC 24)

Datas: 27 e 28 de abril, às 13 horas

Local: Shopping Iguatemi Bosque

Inscrições para todas as competições por meio do link: ibyte.progamers.com.br