Disputas acirradas no Valorant dão o tom da Arena Gamer ibyte

Foto: Yuri Allen / O POVO Com Valorant, segunda edição da Arena Gamer começou em 13 de abril

Olhares atentos, ânimos acirrados e muita emoção marcaram a estreia da Arena Gamer ibyte 2024. Com duelos de Valorant que começaram no sábado, 13, e se estendeu até quarta-feira, 17, o torneio coroou o brilho da equipe Paik Lanches, que conquistou o título de campeã. Neste fim de semana, será a vez do Counter Striker 2 (CS 2) agitar novamente o Shopping RioMar Fortaleza.

Quem passava pelos corredores do piso L2 já podia notar uma movimentação peculiar desde o início da tarde de sábado. Grupos de jovens discutindo, traçando estratégias e analisando jogadas se reuniram em frente à loja onde seriam realizadas as disputas da segunda edição da Arena Gamer, competição realizada pela ibyte em parceria com a Lenovo e a Pro Gamers.

Ao todo foram 165 atletas divididos entre 28 diferentes equipes em busca das premiações oferecidas. Os primeiros colocados ganhariam R$ 2 mil, enquanto que os segundos, R$ 1,5 mil, e os terceiros, R$ 1 mil, em produtos eletrônicos da GoldenTec.

O POVO+ esteve presente no evento para conferir de perto a energia compartilhada pelos amantes do game FPS da Riot – a mesma desenvolvedora do League of Legends.

Com um cenário de e-sports em consolidação no Brasil e no mundo, o Valorant foi lançado em 2020 e já faz com que muitos jogadores sonhem em mudar de vida através do jogo, repleto de batalhas bélicas, tecnológicas e místicas.

Foto: Yuri Allen / O POVO Arena Gamer ibyte tem disputas de Valorant, CS 2, League of Legends e Fifa

Após um erro de comunicação da organização do torneio, seu início foi atrasado e gerou certo desconforto nos atletas. Segundo o regulamento, as equipes deveriam comparecer ao local às 12 horas para fazer check-in sob risco de eliminação. No horário marcado, porém, não houve o credenciamento.

De acordo com a Pro Gamers, houve um desencontro de informações relacionados ao check-in, problema que já teria sido identificado. “Já ajustamos para não ocorrer nas próximas competições”, informou o CEO da startup Pedro Carvalho à coluna.

Resolvidos os percalços, a competição enfim começou com os duelos eliminatórios da primeira rodada. Com narração de Lucas Freitas (LucasyLucas) e comentários de Braga Filho (bragaf1), as partidas foram transmitidas em alta qualidade por uma TV 4K de 75 polegadas posicionada no interior da loja.

Enquanto alguns se acomodaram no chão, outros preferiram ficar em pé para acompanhar e vibrar cada round que passava na tela. No local, havia aqueles acompanhados dos companheiros de time e também aqueles na companhia de amigos e de familiares, como foi o caso de Luiz de Souza, de 18 anos.

Ao lado da mãe Maria Claudete Souza, o jovem é conhecido nos servidores online e na comunidade gamer de Fortaleza como “luisin”. Jogador que faz tanto as funções de iniciador como de controlador na equipe Paik Lanches, ele comenta que participar de torneios presenciais é uma oportunidade única de estar em contato com outros competidores.

“É uma experiência muito legal vir aqui presencialmente. Não tem quase nenhum campeonato presencial aqui no Nordeste. Eu jogo todo dia de casa, online, mas é legal poder vir para cá, interagir com outras pessoas e fazer aquilo que gosto”, afirmou.

Luisin conta que o Valorant é o seu primeiro jogo FPS e que nele já visualiza uma oportunidade de se tornar profissional. “Estou competindo desde criança, quando veio o Valorant, gostei demais, comecei a jogar e vi que tinha um cenário que dava para ganhar dinheiro. Estou tentando ver se dá certo”, sonha.

Sempre ao lado dele, Claudete é enfática: “Toda vida que ele vem, eu estou aqui. Não posso faltar.” Também conhecida da comunidade, ela é dona de casa e diz que não entende muita coisa que se passa dentro do jogo, a menos que suas emoções estejam envolvidas.

“Quando ele (Luisin) está jogando, eu entendo um pouco mais. Mas é porque é coisa de mãe mesmo, sempre apoiando. Acho que é possível que o Valorant se torne uma profissão para ele”, completa.

Como intuição de mãe sempre tem alto índice de acerto, uma prova de que a de Claudete está em dias foi que a Paik Lanches acabou avançando de fase até chegar à grande final do torneio. Diante do time “Sem fofoca”, a equipe de Luisin ganhou por 2 a 0 e se tornou a campeã da segunda edição da Arena Gamer.

Equipe do O POVO, “Café com pão” tem estreia promissora

Após a divulgação da realização da Arena Gamer, diversas cabeças se juntaram na Redação do O POVO com intuito de montar uma equipe para as disputas de Valorant. Em uma tarde, o gerente de dados Caio Sousa junto deste colunista passaram a pensar em possíveis nomes de colaboradores que igualmente conheçam o game e se disponham a comprometer parte de seu final de semana para encarar essa disputa.

Em poucos instantes, três nomes foram pinçados: a produtora do O POVO News, Daniela Komatsu; o fotógrafo Yuri Allen e o designer de experiência do usuário Diego Curcio. Como este repórter apenas se resume a escrever, a assistir e a comentar sobre games, um quinto nome precisaria ser convidado. O escolhido foi Fabio “John” Barbosa, o único de fora da empresa.

Foto: Yuri Allen / O POVO Equipe "Café com pão", da esquerda para direita: Wanderson Trindade, Caio Sousa, Brenda Câmara, Yuri Allen, Daniela Komatsu, Fabio "John" Barbosa e Diego Curcio

Com o time fechado, veio um grande ponto de indecisão: o nome da equipe. Após longas discussões em um grupo de WhatsApp, foi então sugerido “Café com pão”, em referência à confraternização realizada semanalmente na empresa entre todos os colaboradores, que dividem minutos de descontração nas tardes de quinta-feira na Aguanambi 282.

Depois de noites de treinamento após o expediente de cada integrante, em que táticas, estratégias e composições de time foram treinadas, chegou o dia do evento, momento em que alguns se viram pessoalmente pela primeira vez. Na ibyte, a estreia estava prevista para acontecer contra o time “Ó a sola”.

Em um duelo acirrado, a vitória foi conquistada pelo Café com pão por 13 a 10, ganhando ali parte do apoio da torcida que se rendeu ao nome sugestivo e, principalmente, aos talentos de Komatsu, que tinha seu nome gritado pelo narrador como “Dani Máquinas Pesadas” – seu nick no game.

Garantidos para a próxima rodada, a equipe voltaria ao servidor no dia domingo, 14, diante da “400K” no início da tarde. Agora mais leves e sem a pressão da estreia, os jogadores do Café com pão construíram um placar de 13 a 4.

Na fase seguinte, a equipe encararia a “VLA Gaming”, pelas quartas de final. Formado por jogadores de elos mais altos, o time adversário não tomou conhecimento da equipe do O POVO e garantiu um elástico 13 a 3. Era o fim da linha para o Café com pão no torneio.

Mesmo não tendo conseguido o título, a equipe saiu do torneio satisfeita com o desempenho apresentado na competição. Para o futuro, inclusive, a ideia é continuar participando de eventos competitivos nos próximos meses. Agora, porém, sob um nome mais impactante e em referência à melhor jogadora da equipe: Máquinas Pesadas.



Serviço

Arena Gamer ibyte

Campeonato de CS 2

Datas: 20 e 21 de abril, às 13 horas

Local: Shopping RioMar Fortaleza

Campeonato de League of Legends

Datas: 27 e 28 de abril, às 13 horas

Local: Shopping Iguatemi Bosque

Campeonato de Fifa (EA Sports FC 24)

Datas: 27 e 28 de abril, às 13 horas

Local: Shopping Iguatemi Bosque

Inscrições para todas as competições por meio do link: ibyte.progamers.com.br