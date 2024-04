Cearenses lotam fan fests para acompanhar o tetra da Loud no CBLOL

Foto: Arquivo pessoal Cearenses se reuniram em Maracanaú para acompanhar a final do 1º Split de CBOL, competição que marcou o tetra seguido da Loud diante da paiN

A Loud fez história no último sábado, 20, ao bater a paiN Gaming e conquistar seu quarto título do 1º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). A grande final do evento foi transmitida para o público cearense em três locais diferentes: Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Por lá, cerca de 1.500 fãs de esportes eletrônicos puderam torcer para suas equipes.

Conhecido como CBLOL Fest, o evento é organizado pela própria Riot Games e parceiros locais, com o objetivo de aproximar fãs e torcedores do e-sports. No Ceará, já é tradição se reunir para assistir presencialmente às partidas do CBLOL.

Dos servidores do LoL, os gamers puderam acompanhar uma série acirrada entre as duas equipes – que também fizeram as finais das três últimas edições. Ainda assim, a Loud garantiu uma vitória por 3 a 2 e ampliou sua sequência vitoriosa e inédita no LoL brasileiro.

Com o triunfo, a verdinha levou para casa tanto o troféu quanto a premiação de R$ 115. Além do mais, conquistou a classificação direta para representar o Brasil no Mid-Season Invitational (MSI), o campeonato mundial de meio de temporada do LoL. A competição será disputada entre 1º e 19 de maio, em Chengdu, na China.

Coordenador de e-sports assume em Maracanaú

Foto: Arquivo pessoal Matheus "Skatz" Costa foi empossado coordenador e-sports de Maracanaú

As finais do 1º Split de CBLOL também foram palco histórico no Ceará. Em Maracanaú, Matheus “Skatz” Costa foi empossado na coordenação de e-sports do município, tornando-se assim o primeiro do Brasil a assumir tal cargo. Ele é um dos responsáveis por organizar o evento no Ceará, junto com a Riot Games.

À coluna, Matheus afirmou ser uma alegria reunir a comunidade cearense para torcer junta pelos esportes eletrônicos e informou que vem uma novidade marcante nos próximos meses.

"Trazer a comunidade para torcer junto é dar oportunidade para que as pessoas vivenciem o que é o esporte eletrônico na prática. Não vamos parar por aí, teremos pela primeira vez uma programação especial de e-sports no principal evento de Maracanaú, o São João de Maracanaú. Será incrível”, comentou.

Questionado sobre o que deve ser este momento, Matheus disse não poder revelar ainda. “Mas faremos um campeonato irado”, resumiu.