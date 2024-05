Em live, gamer nordestino arrecada R$ 40 mil em doações para RS; Sábado tem mais

Foto: Arquivo pessoal Xarola é de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e hoje mora em São Paulo, onde tem contrato como produtor de conteúdo com a Furia

Além das jogadas de alto nível e das boas gargalhadas, o streamer Matheus "Xarola" Gomes compartilhou solidariedade com seu público na Twitch na última terça-feira, 7 de maio. Em uma de suas transmissões ao vivo, o gamer, natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, arrecadou R$ 40 mil em doações para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Ao O POVO+, o gamer afirmou que a ideia inicial era realizar uma live de 24 horas para arrecadar fundos a serem doados ao estado gaúcho. Em pouco mais de sete horas, porém, ele diz ter conseguido quatro vezes mais o valor esperado.

Com o título de "Streamer Revelação" do Prêmio eSports Brasil de 2023, ele conta que se comoveu com a causa gaúcha, após ter recebido relatos de um seguidor que havia sido diretamente atingido pela tragédia.

"Sou muito próximo do meu público, disponibilizo meu número pessoal e estou em grupos de WhatsApp. Teve um dia em que uma pessoa mandou fotos do que estava acontecendo (no Rio Grande do Sul). Eu não estava acompanhando muito, mas quando vi a situação, com água entrando nas casas, pessoas perdendo tudo e bairros sendo devastados, pensei: preciso fazer alguma coisa", diz.

Foto: Arquivo pessoal Xarola é o atual Streamer revelação do Prêmio eSports Brasil

Foi então que ele combinou com outro colega, o streamer Gustavo "BladeZ" Zoppello, para realizarem uma live beneficente jogando juntos. "Eu falei: 'vamos fazer um duo, fazendo 24 horas de live e o que arrecadarmos, mandaremos para a galera e também ajudaremos a causa animal'", relembra.

Enquanto jogavam Valorant, Xarola e BladeZ conseguiram, em pouco mais de sete horas, ultrapassar suas metas. BladeZ arrecadou cerca de R$ 5 mil, enquanto Xarola alcançou mais de R$ 35 mil de seu público, formado por quase 300 mil pessoas.

"Com nove horas de live, estava ficando complicado continuar, pois precisava resolver questões com o banco, estava difícil retirar o dinheiro da plataforma. Então, eu disse: 'galera, vamos encerrar com 9 horas e 20 minutos de live, e quem quiser doar mais, vou deixar links de instituições'", menciona, resumindo: "Conseguimos juntar R$ 40 mil em nove horas. Foi incrível."

Corrente de doação continua

Também influenciador da Furia, Xarola agora se junta a uma nova iniciativa que visa expandir essa corrente de doação. Diversos criadores vão se reunir em uma live de 24 horas comandada pela Pantera neste sábado, 11, para arrecadar recursos financeiros com o objetivo de auxiliar comunidades afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul.

Streamers como Brino, Mount, Sofia Espanha, Paula Nobre e Xarola estão confirmados para transmitir diretamente da MAX Arena, em São Paulo, conteúdos dos mais diversos. A promessa é de uma live com conversas descontraídas, jogos e muita interação com os espectadores.

Jogadores profissionais que compõem as mais diversas lines da Furia também se juntarão à transmissão, que disponibilizará 300 camisetas especiais a um valor simbólico de R$ 90 cada.

A organização informa que todo o valor arrecadado com a venda das camisetas será revertido integralmente para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Além disso, quem adquirir as camisas terá a opção de contribuir com valores adicionais, caso deseje aumentar sua doação.

Para ampliar o alcance da iniciativa, a transmissão será realizada simultaneamente em diversos canais de criadores de conteúdo e atletas ao vivo, bem como no próprio canal oficial da FURIA na Twitch.

"A situação é caótica e o sofrimento é muito grande. É um momento em que precisamos nos unir e ajudar. A ação da Furia é uma forma de viabilizar que mais recursos sejam destinados às pessoas e famílias que estão passando por esse momento terrível", afirmou André Akkari, co-fundador e co-CEO da organização.

“Cansaço é bater laje. Eu tô numa posição privilegiada”

A live em que Xarola conseguiu arrecadar R$ 40 mil em doações para as vítimas do Rio Grande do Sul aconteceu na terça-feira, 7 de maio. Quatro dias depois, ele já está escalado para participar de mais uma transmissão longa, com o intuito de angariar fundos para a causa gaúcha.

Questionado então sobre o cansaço para a realização dessas ações, Xarola é enfático: "Cansado é bater laje no meio do sol quente, rapaz, como eu já trabalhei também. Já trabalhei em shopping, cara, ali era cansativo demais. Eu boto sempre na minha cabeça que a minha posição é privilegiada, eu tô ganhando minha vida com a coisa que eu mais amo que é o videogame."

Ele completa: "Até hoje eu não vejo (as lives) como um trabalho, eu vejo como uma diversão. Eu entro para me divertir e para divertir a galera. As pessoas no Rio Grande do Sul estão precisando e a gente tá bem, tá em casa. O pessoal lá tá numa situação complicada demais. Então cara, não tô cansado. Tipo, cansado a gente fica, mas dorme acabou e não tem essa. Eu não tô cansado, pô, eu tô numa posição privilegiada."