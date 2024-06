Valorant ganha mapa "Abyss" com design inovador e impacto social

Foto: Riot Games Com possibilidade de proporcionar quedas letais, saltos criativos e movimentações inovadoras, o novo mapa ficará disponível a partir desta terça-feira, 11

Os fãs de Valorant ganharam um novo conceito nas disputas bélicas cheias do poder do game. No último domingo, 9, a Riot Games revelou o mais novo mapa de seu FPS: “Abyss”. Disponível a partir desta terça-feira, 11, o mapa promete revolucionar a experiência dos jogadores ao introduzir um design sem limites, estimulando a criatividade e a utilização inovadora de movimentação e habilidades.

Abyss transporta os jogadores para uma base clandestina dos “Asseclas da Ampulheta”, uma misteriosa organização de assassinos situada em um abismo traiçoeiro. O mapa é caracterizado por suas mecânicas verticais e quedas vertiginosas, desafiando os jogadores a utilizarem habilidades de maneiras inéditas. As principais características do mapa incluem dois pontos de Spike, um layout com três rotas, quedas letais, saltos criativos e rotas alternativas pelo meio.

Líder de design de mapas da Riot Games, Joey Simas compartilhou detalhes sobre o desenvolvimento do Abyss. Segundo ele, o principal objetivo do mapa era incentivar os jogadores a pensarem de forma diferente sobre a utilização de habilidades e movimentações inovadoras e emocionantes.

"Buscamos esse objetivo com um design de mapa sem limites, que deixa a criatividade do jogador brilhar. Aqui, você pode fazer a Raze lançar um inimigo para fora do mapa com a Carga de Explosivos, o Omen usar Passo das Sombras perto de estruturas, ou até colocar qualquer agente para usar os caminhos mais arriscados em torno dos pontos. O Abyss também foca em tiroteios de longo alcance, ao mesmo tempo em que conta com um layout prático e fácil de aprender”, explicou.

A inspiração para o Abyss veio da observação de como os jogadores desejam criar jogadas memoráveis que possam se transformar em clipes interessantes e serem compartilhados nas redes. "Sempre gostamos de mecânicas de alto risco e queríamos levar esse perigo empolgante para Valorant", afirmou Simas, destacando a intenção de proporcionar mais liberdade criativa no jogo sem torná-lo excessivamente sério.

Durante o desenvolvimento, a equipe enfrentou alguns desafios inesperados. Inicialmente, o Abyss possuía ainda mais elementos de verticalidade, incluindo plataformas de salto e de queda que permitiriam aos jogadores atravessar rapidamente grandes alturas sem sofrer danos.

No entanto, essas mecânicas foram simplificadas para melhor alinhar com a experiência desejada para o mapa. "Percebemos que essas coisas não eram necessárias para a experiência do mapa que queríamos alcançar, mas quem sabe um dia essas ideias não voltam a aparecer?" comentou Simas.

Além do lançamento do mapa, a Riot Games anunciou o Pacote Retribuição 2024, disponível até o dia 12 de junho. Durante esse período, 50% dos lucros obtidos com skins de armas e 100% dos lucros obtidos com acessórios serão destinados ao Fundo de Impacto Social da Riot Games, patrocinado pela ImpactAssets. Este fundo é apoiado por doadores e tem como objetivo causar um impacto positivo nas comunidades ao redor do mundo.