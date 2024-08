Brasil Game Show: Negócios e paixões em um só lugar

Foto: Birth Filmes / BGS A BGS celebra seu 15º aniversário reunindo fãs de games de todas as idades e plataformas

São Paulo logo se transformará no epicentro da cultura gamer da América Latina. Entre os dias 8 e 13 de outubro, a cidade vai realizar a Brasil Game Show (BGS), que completa 15 anos de história em 2024. Para além da paixão pelos jogos, o evento se consolida como um dos maiores polos de negócios e inovação do segmento.

Marcelo Tavares, CEO da BGS, compartilhou suas perspectivas e visões sobre o evento que cativa tanto jogadores quanto empresas de todo o mundo. De maneira exclusiva à coluna, ele comenta sobre o caráter plural da BGS, que chega para atender aos gostos e preferências dos mais diversos jogadores.

“A ideia é que a BGS seja um evento cada vez mais democrático, que atenda o fã de console, PC, mobile e dos mais variados gêneros de games, desde FPS até jogos de corrida", afirma. Essa visão inclusiva tem sido um pilar fundamental para o crescimento contínuo do evento.

Ao longo dos últimos 15 anos, a BGS tem se destacado por sua capacidade de reunir uma diversidade impressionante de públicos e interesses. "Você vai ter o público que é mais retrogamer, e na outra ponta, aquele público que quer os últimos lançamentos", observa Marcelo Tavares.

Foto: Michelle Limonge / BGS Marcelo Tavares, CEO da BGS, durante a abertura da BGS 2023 em São Paulo

Além disso, o evento acolhe cosplayers, fãs da produção nacional, desenvolvedores de jogos e entusiastas de e-sports, destacando-se a grandiosa Arena Monster, palco de competições acirradas e atrações de renome a cada edição. Em 2022, Gabriel FalleN foi campeão junto com a equipe da Furia em um torneio de

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Segundo Tavares, a BGS torna-se então mais do que um simples evento para muitos de seus participantes. O evento passa a ser uma “experiência transformadora”. "Há pessoas que se preparam o ano inteiro para a BGS, chegam muito cedo no pavilhão de entrada e esperam diariamente antes da feira abrir", relata, exemplificando a dedicação e a paixão do público gamer.





Quando os jogos viram negócios (para todas as marcas)

Mesmo sendo conhecida como um grande festival de jogos, a BGS também se torna um verdadeiro point para aqueles que querem fazer negócios. Empresas de todos os segmentos, desde gigantes da tecnologia até marcas de alimentos e bebidas, encontram na BGS um terreno fértil para expandir seus mercados e fechar acordos estratégicos.

“Temos mais de 20 mil visitantes credenciados focados em negócios, com uma área exclusiva para reuniões e matchmaking", explica Tavares, ressaltando a importância econômica do evento.

Foto: Birth Filmes / BGS Empresas de renome mundial exibem seus lançamentos na BGS, impulsionando a indústria de games no Brasi

A inclusão de empresas não tradicionais do setor gamer também é uma característica marcante da BGS. Marcas como Monster e Nissin se destacam como patrocinadoras, aproveitando a oportunidade para se conectar de maneira inovadora com o público gamer. "É muito bacana ver empresas de outros conteúdos se conectarem com o nosso público e trazerem produtos voltados para gamers", comemora.

Olhando para o futuro, a BGS continua a expandir suas fronteiras e elevar suas ambições. "A proposta do evento é atingir um próximo nível, com mais empresas de games, convidados internacionais e conteúdos alinhados com o que o público deseja", projeta Tavares.

O evento visa também fomentar o desenvolvimento de jogos no Brasil, contribuindo para que empresas brasileiras ganhem destaque global.





Foco na indústria nacional de games

A BGS não se notabiliza apenas como palco para jogos internacionais e competições de esportes eletrônicos. O festival é também uma vitrine para a indústria de games nacional, que cresce e se fortalece a cada ano. Segundo Marcelo Tavares, CEO da BGS, a feira tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento e na promoção dos jogos produzidos no Brasil, proporcionando visibilidade e oportunidades que impulsionam o setor.

"A proposta do evento é atingir um próximo nível, com mais empresas de games, convidados internacionais e conteúdos alinhados com o que o público deseja", afirma. Para ele, a BGS é hoje uma plataforma de lançamento para desenvolvedores brasileiros que buscam ganhar destaque tanto no mercado nacional quanto internacional.

"Temos uma área exclusiva para desenvolvedores brasileiros, onde eles podem mostrar seus trabalhos, fazer networking e encontrar potenciais parceiros e investidores," explica Marcelo. Essa iniciativa tem sido fundamental para que novos talentos e pequenas empresas possam se estabelecer e crescer em um mercado tão competitivo como é o de jogos eletrônicos.

Foto: Birth Filmes / BGS Cosplayers brilham na BGS, trazendo os mais diversos personagens à vida com criatividade e dedicação

O potencial da indústria de games brasileira está refletido no número crescente de estúdios independentes, que produzem jogos de alta qualidade e procuram participar do evento. Essa evolução é visível na diversidade e na criatividade dos jogos brasileiros, que abordam uma ampla gama de temas e estilos, desde aventuras épicas até jogos educacionais.

Além do apoio à produção de jogos, a BGS tem sido ainda uma plataforma para a promoção de novos talentos. "A feira é uma grande oportunidade para que estudantes e jovens desenvolvedores mostrem seu trabalho e se conectem com profissionais da indústria", destaca Marcelo Tavares, informando que essa conexão acaba por se tornar vital para o crescimento sustentável do setor, proporcionando acesso a mentoria, recursos e oportunidades de emprego.

Em linhas gerais, o CEO da BGS diz acreditar que a indústria de games no Brasil tem um futuro promissor. "Estamos em um momento muito positivo para a indústria de games no Brasil, com mais investimentos e um público cada vez mais engajado", comenta. A expansão do mercado e a crescente popularidade dos jogos eletrônicos entre todas as faixas etárias têm criado um ambiente fértil para a inovação e o crescimento.

Celebração da cultura gamer e fortalecimento de laços

"O evento é uma grande celebração da cultura gamer no Brasil e na América Latina", afirma Marcelo Tavares, CEO da Brasil Game Show (BGS). Essa frase encapsula a essência do que a BGS representa: um ponto de encontro para milhares de entusiastas, desenvolvedores e profissionais da indústria dos games. A feira torna-se tanto uma exposição de jogos e tecnologias, quanto uma verdadeira festa que celebra a paixão e o envolvimento de toda uma comunidade que vive e respira o universo gamer.

Foto: AMM Produções / BGS A BGS também fortalece os laços da comunidade gamer, reunindo entusiastas de todas as partes do País para celebrar sua paixão ao lado de seus ídolos

Segundo Tavares, a BGS é um espaço onde a cultura gamer é exaltada em todas as suas formas. Desde competições de e-sports que atraem jogadores de toda a América Latina até cosplay, palestras, workshops e painéis de discussão com personalidades influentes da indústria, o evento proporciona uma experiência imersiva que reforça a identidade e a união da comunidade gamer. É um local onde os fãs podem interagir com seus ídolos, descobrir novos jogos e participar ativamente de atividades que refletem sua paixão pelos games.

Essa celebração da cultura gamer também desempenha um papel crucial na integração e fortalecimento dos laços entre os países da América Latina. Para tanto, Marcelo Tavares destaca que a BGS se torna um ponto de convergência onde desenvolvedores, jogadores e fãs de diversos países podem compartilhar suas experiências e conhecimentos, promovendo um intercâmbio cultural único. Esse ambiente colaborativo e inclusivo enriquece a feira e impulsiona a indústria de games em toda a região, fomentando parcerias e inovações que beneficiam o mercado como um todo.

Serviço



Brasil Game Show (BGS)

Quando: de 8 e 13 de outubro

Onde: Expo Center Norte, São Paulo

Ingressos: de R$ 124 a R$ 2.479

Para mais informações, acesso o site do evento clicando aqui.