Djonga é a atração musical do intervalo da final do CBLOL 2024

Pelo terceiro ano consecutivo, os fãs de League of Legends viveram uma experiência musical durante a grande final do Campeonato Brasileiro da modalidade (CBLOL). No intervalo do jogo entre Vivo Keyd e paiN Gaming, o rapper Djonga subirá ao palco para cantar seus sucessos para o Brasil e todo o público presente no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, no dia 7 de setembro.

A ação é promovida pela Heineken 0.0, patrocinadora oficial do CBLOL, que tem como objetivo unir a música aos esportes eletrônicos em uma celebração única. Artistas como Matuê, Cat Dealers e Haikaiss, por exemplo, já participaram do evento, que será transmitido pelos canais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

”Com a ação do halftime show (“show do intevalo”), apresentado pela Heineken 0.0, nos destacamos ainda mais no universo dos games, criando experiências e oportunidades para competidores e consumidores. Estamos felizes em participar mais uma vez da comunidade, por nos juntarmos sempre aos players de League of Legends e espectadores do CBLOL, e celebrar momentos importantes ao lado deles”, comenta Eduardo Picarelli, diretor de negócios da marca no Brasil.

A ideia do halftime show é uma das formas de estreitar a relação de jogadores e fãs com a Heineken, que diz mostrar a possibilidade de aliar um consumo responsável aos momentos de celebração importantes.

Durante a final do 1º Split, o público brasileiro, apaixonado e engajado por e-sports e CBLOL, conseguiu alcançar a marca de mais de 459 mil pessoas assistindo simultaneamente em plataformas de streaming. A expectativa é manter a conexão com esse público para o 2º Split, que acontece no próximo 7 de setembro.

“Queremos ter certeza de que haverá autenticidade na conexão entre as experiências que desenvolvemos, o público que servimos e as marcas parceiras. O halftime show na grande final do CBLOL, apresentado por um parceiro que compartilha dos nossos valores, como a Heineken, reforça essa característica. Temos certeza que não será diferente neste ano”, afirma Diego Martinez, diretor geral da Riot Games no Brasil.