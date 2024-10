Evento em Fortaleza realiza painel sobre IA no game e no audiovisual

Foto: Reprodução Em Fortaleza, diversas lojas de games estão espalhadas pela cidade, com consoles clássicos ou de última geração

O 5º Mercado Audiovisual do Nordeste (MAN) chega ao seu último dia nesta sexta-feira, 18 de outubro, com destaque para o painel “Inteligência Artificial no Game e Audiovisual”. Tema de relevância para a comunidade gamer e para os profissionais do audiovisual, o encontro será realizado às 10 horas, no Auditório Celso Furtado, no Centro de Treinamento do Banco do Nordeste, em Fortaleza.

O painel contará com a participação de Rodrigo Terra, presidente da Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), e de Marcos Alves de Souza, secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura. A mediação ficará por conta de Everton Krystian, coordenador de TI na Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.

O evento promete discutir como a IA tem transformado tanto o cenário dos jogos eletrônicos quanto o mercado audiovisual, explorando as inovações e oportunidades que essa tecnologia oferece para o desenvolvimento de jogos e novas narrativas.

O uso da IA no game design, por exemplo, já é uma realidade que está revolucionando a criação de personagens, ambientes dinâmicos e a interação com o jogador. Enquanto isso no audiovisual, a IA está sendo explorada para otimizar processos de edição, produção e roteirização.

Oportunidade para gamers e produtores

Com acesso gratuito, o MAN é uma oportunidade para aqueles que desejam se conectar com o mundo do audiovisual e dos games, especialmente no contexto do crescente uso da IA nesses setores. Para os gamers, o painel trará insights sobre como a tecnologia pode influenciar diretamente a experiência de jogo, criando cenários mais imersivos e experiências personalizadas.

Além do painel sobre Inteligência Artificial, o MAN promove Rodadas de Negócios, painéis e mesas-redondas voltados para fortalecer a indústria audiovisual e fomentar parcerias entre produtoras brasileiras e players internacionais. A 5ª edição do evento, que começou no dia 15 e se estende até esta sexta, 18, é realizada pela Associação Cultural Cine Ceará e tem o apoio institucional do Banco do Nordeste Cultural, do Governo do Estado do Ceará e patrocínio da Ancine.