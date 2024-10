Matuê lança música em parceria com Free Fire

Foto: Divulgação Jogadores poderão adicionar a voz do rapper aos seus personagens, além de outras ações personalizadas dentro do game

O rapper cearense Matuê lançou uma colaboração especial com o jogo Free Fire, que tem animado a comunidade de jogadores. Inspirado no universo do game, ele publicou clipe da música "Bang Bang" após a comunidade do game completar desafios propostos. A faixa traz a mistura do trap com o mundo de Free Fire, capturando a experiência de Matuê com o jogo, e reforçando sua conexão com o público gamer.

O videoclipe de "Bang Bang" está repleto de referências ao Free Fire, tanto na letra quanto nas imagens. Essa proximidade com o universo gamer tornou a parceria ainda mais especial para os fãs do jogo. Além disso, o evento trouxe uma série de ações in-game, como o desafio em que os jogadores que consumissem cogumelos durante as partidas ganhavam recompensas. Uma delas foi o pacote de voz do Matuê, disponível por cinco dias de teste.

Os jogadores que desejarem manter o pacote de voz permanentemente poderão adquiri-lo na Escolha Royale, que acontecerá entre 19 e 25 de novembro. Além disso, aqueles que alcançarem o nível máximo de pontos receberam o exclusivo emote "Meditação 085", parte da coleção do Matuê.

Essa colaboração entre Matuê e Free Fire faz parte da estratégia da Garena de aproximar o jogo da cultura brasileira, criando eventos e parcerias que ressoam com a comunidade local. Ao integrar a identidade do rapper com a experiência do jogo, essa parceria promete fortalecer o vínculo entre a cultura pop e o universo dos games, ampliando a relação entre os jogadores brasileiros e o Free Fire.

A união entre o trap e o mundo dos jogos é uma iniciativa que celebra a diversidade cultural e traz mais autenticidade ao game, aproximando o público de uma experiência interativa e divertida.







Escute "Bang Bang" de Matuê em parceria com o Free Fire