Liga Cearense de Games tem prêmio de R$ 20 mil em CS2, Valorant, LoL e outros

Foto: Freepik Além das competições, o evento oferece para o público uma "arena free play"

A comunidade gamer cearense ganhou mais um evento em seu calendário de 2024. Entre os dias 8 e 10 de novembro, a Liga Cearense de Games (LCG) acontece no Shopping RioMar Fortaleza, prometendo agitar o espírito competitivo local. Com uma premiação de R$ 20 mil dividida entre competições individuais e em equipe, o torneio traz disputas de League of Legends (LoL), CS2, Valorant, jogos de luta e simuladores de corrida.

Para os interessados em competir no torneio de CS2, as inscrições online permanecem abertas até 31 de outubro pelo site oficial da Pro Gamers (lcg.progamers.com.br). As eliminatórias presenciais ocorrerão na loja Studio Games, no Piso L2 do RioMar Fortaleza, nos dias 1º, 2 e 3 de novembro.

Já as finais das demais modalidades acontecerão simultaneamente entre os dias do evento (de 8 a 10 de novembro).

Experiência para o público

Além das competições, o evento oferece para o público uma “arena free play”. Com uma variedade de jogos em diferentes áreas de PC, fighting games, futebol digital, simulador de corrida e mobile estarão à disposição daqueles que participarem do LCG.

Serviço

Liga Cearense de Games (LCG) no RioMar Fortaleza

Data: 8, 9 e 10 de novembro (sexta a domingo)

Horário: 13h às 21h

Local: Piso L3, ao lado da Praça de Alimentação, RioMar Fortaleza

Premiação: R$ 20 mil, distribuídos entre os quatro melhores jogadores, em jogos individuais, e as quatro melhores equipes, em competições em grupo

Categorias de competição: Computadores: League of Legends, CS2 e Valorant

Videogames: Guilty Gears Strive, Tekken 8, Street Fighter 6, Super Smash Bros e FC25

Mobile gaming: Wild Rift, eFootball e Free Fire

Simulador de corrida: iRacing

Acesso gratuito



Para acessar o regulamento do evento, clique aqui.