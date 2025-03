Parceria busca levar educação financeira à comunidade de League of Legends

Foto: Samuel Setubal / O POVO Riot Games e B3 anunciaram parceria para realizar ações voltadas à conscientização sobre gestão de renda entre jogadores de LoL durante o Circuito Desafiante 2025, torneio que começa em 17 de março

Desenvolvedora de League of Legends, a Riot Games firmou uma parceria com a B3, bolsa de valores do Brasil, para a Temporada 2025 do Circuito Desafiante, competição que reúne equipes do Tier 2 do cenário competitivo do jogo no País. A iniciativa visa promover educação financeira entre jogadores e o público do torneio, com conteúdos e atividades voltadas para gestão de renda e planejamento financeiro.

A competição terá início em 17 de março, data que coincide com a 13ª edição da Global Money Week, campanha global voltada à conscientização financeira de jovens. De acordo com o estudo "Explorando o Universo Gaming no Brasil", realizado pela Comscore, a indústria de jogos na América Latina movimenta aproximadamente 10 bilhões de dólares, representando cerca de 8% da receita global do setor.

Durante o Circuito Desafiante 2025, jogadores profissionais terão acesso a imersões na área financeira conduzidas por especialistas da B3. O público que acompanha o torneio também poderá consumir conteúdos sobre o tema, divulgados durante as transmissões e nas redes sociais do evento. As publicações trarão personalidades do cenário de esports discutindo questões relacionadas à saúde financeira e planejamento econômico.

Arena B3 será palco da estreia do torneio

A primeira partida da temporada será narrada por Gruntar e Colisimus diretamente da Arena B3, localizada no Centro Histórico de São Paulo. O espaço, onde eram realizados os antigos pregões viva-voz da Bolsa de Valores, será adaptado para receber um evento exclusivo com convidados.

Além do jogo de estreia, a programação do dia contará com um showmatch entre equipes lideradas pelos ex-jogadores profissionais Revolta e Tockers, que atuarão como capitães. A ação também terá a participação de outras personalidades da comunidade de League of Legends, como Mylon.

Ao longo do campeonato, a Arena B3 sediará watch parties, eventos presenciais para acompanhar as partidas, promovendo interação entre a comunidade gamer e o ambiente do mercado financeiro.

Juarez “Tchê” Fraga, gerente de negócios e parcerias da Riot Games, destaca que o projeto busca ampliar a capacitação dos jogadores para além do jogo. "O cenário de esports evolui constantemente, e acreditamos que preparar a nova geração de profissionais vai além do desempenho dentro do jogo. Envolve também o desenvolvimento de habilidades essenciais para suas carreiras e vidas enquanto cidadãos", afirma.

Já Christianne Bariquelli, superintendente de educação na B3, ressalta a importância da aproximação entre os universos dos games e do mercado financeiro. "Queremos conectar esses dois universos por meio de analogias entre as estratégias utilizadas nos esports com a construção da diversificação de carteira de investimentos, e assim levar conhecimento para esse público tomar decisões sobre o próprio dinheiro”, complementa.

O Circuito Desafiante 2025 será transmitido ao vivo pelos canais oficiais no YouTube e Twitch, além de contar com co-streamers parceiros.