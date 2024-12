Nicolas Crossley: Pessoas na pobreza têm mais probabilidade de desenvolver doenças mentais

Foto: Divulgação ABP Nicolas Crossley, durante conferência no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Brasília, em outubro de 2024

Antes ignorada, a relação entre as questões sociais, como a pobreza, e as doenças mentais tem sido cada vez mais reconhecida. Para Nicolas Crossley, chefe da Unidade de Psicose do Departamento de Psiquiatria da Pontifícia Universidade Católica do Chile, o tratamento psiquiátrico e a melhoria nas condições sociais não funcionam isoladamente. Devem ser trabalhados em conjunto.

Crossley pesquisa a integração de fatores sociais e ambientais no estudo de biomarcadores de neuroimagem na psicose, com foco no impacto dos determinantes sociais da saúde no cérebro e nas trajetórias clínicas da psicose incluindo a pobreza, a violência e a desigualdade de gênero, que são particularmente relevantes na América do Sul.

O relatório “Economia do Burnout: Pobreza e Saúde Mental”, apresentado no fim de outubro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), corrobora essa relação. Pesquisa revela que pessoas em situação de pobreza têm três vezes mais chances de desenvolver problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão.

O médico esteve em Brasília para o XLI Congresso Brasileiro de Psiquiatria, no qual realizou a conferência "Para além das características individuais: fatores estruturais como a pobreza e gênero e o seu impacto na saúde mental".



O POVO - Gostaria de saber em que medida é que a pobreza afeta as doenças mentais?

Nicolas Crossley - Bem, sabemos que a pobreza tem um forte efeito nas doenças mentais. Particularmente, no que descrevemos como problemas comuns de saúde mental. Portanto, ansiedade e depressão. E existe uma relação muito forte. As pessoas que vivem na pobreza têm mais probabilidades de desenvolver depressão e ansiedade. E também têm uma trajetória mais grave do seu curso clínico. Também sou interessado em entender o que acontece com as pessoas que ficam doentes com aquilo a que chamamos doença mental grave, como a psicose ou a esquizofrenia. Como, por exemplo, os jovens que começam a ouvir vozes ou a ter pensamentos incomuns e que não podem ser convencidos do contrário por quaisquer argumentos. Tradicionalmente, se pensava que a pobreza não tem impacto, mas o que estamos vendo com os nossos dados na América Latina é que ela tem um impacto muito forte, que também aumenta o risco de risco de desenvolver psicoses e também que, quando se desenvolve psicose na pobreza, é mais provável que se tenha um tipo de perturbação grave ou mais séria e, por isso, temos de procurar melhorar as condições sociais dos nossos doentes.

OP - Tendo em conta esta realidade, como é que o tratamento e a abordagem mudam?

Nicolas - Eu sou contra a divisão das coisas numa perspetiva biológica, em que damos tratamentos farmacológicos, ou seja, medicação, e numa perspetiva mais psicossocial, em que não damos qualquer tratamento, é apenas o ambiente social. Isso tem de ser combinado porque estas coisas estão relacionadas. Portanto, como vamos resolver isto é uma questão em aberto. Há, obviamente, certas políticas que podem ser dirigidas aos mais vulneráveis. Vários países têm leis sobre a deficiência, por exemplo, que permitem que as pessoas com doenças mentais graves tenham acesso à habitação, como no Chile, ou outros aspectos. O que estamos dizendo é que talvez sejam tardias. Elas deveriam ser implementadas numa fase mais precoce, logo quando as pessoas ficam doentes, mas isso também tem de estar associado a um tratamento adequado. Por isso, se nós apenas mudamos as condições sociais, se simplesmente lhe damos dinheiro e melhoramos as suas condições sociais, todo o tipo de efeito da pobreza e todo o resto já foi absorvido pelo cérebro e, portanto, não vamos mudar muito. Não vamos mudar muito a trajetória, por isso não vão funcionar. Os dois têm de ser associados: as condições sociais e o tratamento biológico adequado.

OP - O senhor acredita que os médicos estão preparados para lidar também com estas questões da pobreza e do gênero, para além da questão da doença em si?

Nicolas - Não, não estamos. Acho que é essa a verdade. Mas isso é algo que esperamos estar mudando em termos de educação, do ponto de vista das escolas médicas, para tentar integrar estes aspectos sociais porque têm um forte impacto. As pessoas podem dizer: “Só me interessa a biologia”. Sim, a biologia também me interessa. Mas estes aspectos sociais têm um forte impacto biológico. Por isso, temos que considerá-los e estudá-los.

OP - O que o senhor pensa do Brasil neste contexto, do tratamento de doenças mentais para pessoas em situação de pobreza?

Nicolas - Bem, é difícil porque não conheço muito bem o contexto de como é implementado em termos de serviços públicos de saúde mental. Posso dizer qual é a situação no resto da América Latina. Obviamente, no Chile, sei que é um grande problema porque a saúde mental não é considerada igual à saúde física em termos de financiamento, em termos de seguro. O problema é que quando as pessoas ficam doentes com problemas de saúde mental, muitas vezes também têm problemas físicos. E se não tratarmos os problemas de saúde mental, é mais provável que o problema físico se agrave. Então, estamos meio que naquela fase em que as coisas não estão funcionando porque, do ponto de vista do sistema, nós as separamos artificialmente, quando elas deveriam estar reunidas.

OP - Quais outros atores da sociedade podem fazer algo para ajudar nesse contexto de doenças mentais e pobreza?

Nicolas - Governo e empresas. Eu acho que a saúde mental, de algum modo, é algo que está muito além da psiquiatria. Eu realmente acredito que nas áreas em que atuamos, com doenças mentais graves, esse é provavelmente o campo em que os psiquiatras são os especialistas, e eles precisam se adaptar a essa mudança cultural para tratar melhor nossos pacientes. Abordar os problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, vai além de algo que deveria ser apenas uma questão médica e que envolve pessoas nos negócios, em diferentes sistemas de educação, como as escolas. Acho que, às vezes, pode ser melhor pensar em saúde mental… em vez de apenas dizer saúde mental, talvez bem-estar mental, para que não seja tão medicalizado e seja algo pelo qual todos, como sociedade, assumem responsabilidade. Desde como organizamos as cidades, como organizamos o trânsito, tudo nos afeta, a poluição, tudo nos afeta.