A relação entre games, influenciadores, lives e solidariedade

Foto: Twitch Anadege Freitas comenta sobre estratégias sobre manter a transparência das doações realizadas dentro da Twitch

Na agitação dos jogos on-line, onde cada pixel dá vida a disputas eletrizantes, surge algo maior do que a superação de fases ou vitórias sobre adversários: o senso de comunidade. No ambiente virtual, além de traçar estratégias e jogadas, emergem movimentos capazes de transcender o universo dos games. É nesse contexto em que o espírito de cooperação, essencial para o sucesso de missões e vitórias em torneios, se transforma em ações concretas que impactam o mundo real.

Entre as maiores plataformas de streaming de jogos do mundo, a Twitch permite que cifras milionárias sejam levantadas diariamente por meio de doações espontâneas por seus próprios usuários. São espectadores que, movidos pela empatia e pela vontade de mudar realidades, financiam diretamente melhorias nas transmissões de seus criadores favoritos ou contribuem para causas maiores, impulsionadas por campanhas organizadas por esses mesmos influenciadores.

Além disso, inúmeros jogos são projetados para inspirar ou promover uma verdadeira cultura de doação, convidando os players a estenderem suas ações heroicas para fora das telas. Essas comunidades ligadas ao universo gamer geram impactos tanto emergenciais quanto duradouros, transformando vidas e construindo redes de solidariedade que resistem ao tempo e às adversidades.

São muitos os exemplos que mostram como a Twitch tem um papel importante na facilitação de arrecadação de fundos para caridade e causas sociais.

Diretora de conteúdo da plataforma, Anadege Freitas destaca ao O POVO o uso da ferramenta "Charity Tool", que simplifica doações durante lives. Ela também aponta como o formato interativo da rede contribui para reforçar a criação de comunidades solidárias e criar um ambiente que fomenta conexões fortes entre os streamers e suas audiências.

O POVO - A Twitch é reconhecida como um dos maiores serviços de streaming do mundo, especialmente no universo dos games. Quais ferramentas específicas o serviço oferece para que criadores de conteúdo e espectadores possam organizar campanhas de arrecadação de fundos ou iniciativas de caridade diretamente durante as transmissões?

Anadege Freitas - A Twitch oferece a ferramenta especializada "Charity Tool", que permite aos criadores de conteúdo realizarem campanhas de arrecadação diretamente durante suas transmissões. Essa ferramenta simplifica a configuração, gestão e acompanhamento de doações em tempo real. Os criadores podem escolher entre diversas organizações beneficentes, e os espectadores podem doar de forma prática, sem sair da transmissão.

A "Charity Tool" garante que as doações sejam enviadas diretamente à instituição escolhida, oferecendo transparência e facilidade tanto para os streamers quanto para suas comunidades. A Twitch também permite que streamers utilizem outras plataformas reconhecidas de arrecadação de fundos, como o Tiltify, ou direcionem os usuários a contribuir diretamente para uma instituição de caridade.

O POVO - A relação entre criadores e espectadores muitas vezes vai além do entretenimento, transformando-se em uma rede de apoio mútuo, seja financeiro ou emocional. Como a Twitch enxerga essa dinâmica e o papel do serviço em fortalecer essa conexão solidária entre os participantes?

Anadege Freitas - A Twitch se destaca em fomentar conexões fortes entre streamers e suas audiências. Diferentemente de plataformas com conteúdo pré-gravado e editado, o formato ao vivo e interativo da Twitch permite o engajamento imediato dos espectadores por meio de chats e interações em tempo real. Isso cria uma sensação única de comunidade e pertencimento, sendo extremamente gratificante para os criadores.

Além disso, os produtos de monetização da Twitch são projetados para promover a construção de comunidades e interações significativas, permitindo que streamers e espectadores se conectem de maneira impactante. Ferramentas como assinaturas e Bits (emotes, ou mensagens animadas pagas que chamam mais a atenção do streamer) permitem que os espectadores apoiem financeiramente seus criadores favoritos enquanto desfrutam de benefícios como badges (distintivo de inscritos), emotes e visualização sem anúncios. Esses recursos promovem um senso de pertencimento, incentivando os espectadores a se tornarem participantes ativos das comunidades.

O POVO - Sabemos que muitos streamers utilizam a Twitch para arrecadar fundos tanto para causas sociais quanto para suas próprias necessidades, como aquisição de equipamentos ou pagamento de despesas. Quais políticas ou mecanismos o serviço adota para garantir transparência e confiança nas campanhas de arrecadação realizadas pelos criadores?

Anadege Freitas - Para garantir transparência e confiança nas campanhas de arrecadação, a Twitch implementou diversas políticas e mecanismos. A "Charity Tool", por exemplo, assegura que as doações sejam processadas diretamente pelo serviço e enviadas às instituições escolhidas, minimizando o risco de uso indevido. A Twitch também possui diretrizes da comunidade e termos de serviço que os criadores devem seguir, incluindo regras contra atividades fraudulentas.

Além disso, o serviço incentiva os criadores a serem transparentes com suas audiências sobre como os fundos serão utilizados e a fornecerem atualizações sobre os resultados das campanhas. Essas medidas ajudam a manter a integridade das campanhas de arrecadação e a construir confiança entre os criadores e suas comunidades.

Temos testemunhado streamers demonstrando o poder de suas comunidades ao arrecadarem fundos significativos para diversas causas em momentos críticos. Por exemplo, durante as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, streamers mobilizaram suas audiências para apoiar os esforços de ajuda, fornecendo auxílio essencial às pessoas afetadas pelo desastre sem precedentes que desalojou mais de 620 mil pessoas.

De forma semelhante, durante a pandemia, streamers arrecadaram fundos para apoiar trabalhadores da linha de frente e aqueles impactados pela Covid-19. Após as enchentes (em 2022) em Petrópolis (cidade serrada do Rio de Janeiro), comunidades na Twitch se mobilizaram para ajudar as vítimas, destacando o papel impactante dos streamers ao abordar crises reais por meio de sua influência digital.

O POVO - Pensando no futuro, como a Twitch planeja evoluir para continuar sendo um espaço que transcende o entretenimento, permitindo que a comunidade gamer tenha um papel ainda mais impactante em causas sociais e na construção de redes de apoio?

Anadege Freitas - A Twitch está na vanguarda da transformação do entretenimento por meio da experiência dos fãs e na atração de uma nova geração de admiradores de esportes com eventos liderados por streamers. Novos formatos interativos e dinâmicos, como a Kings League (adaptação do futebol de sete, com elementos de games) e La Velada del Año (série de boxe baseada em desafios de celebridades), revolucionaram a forma como os fãs interagem com esportes, tornando a experiência de visualização mais imersiva e participativa. A Twitch está moldando uma nova era de entretenimento esportivo, que é mais inclusiva, dinâmica e orientada pelos fãs, oferecendo às marcas uma oportunidade de se destacarem nesse cenário em evolução de conteúdo esportivo e digital ao vivo.

Essa atmosfera comunitária e os recursos da plataforma criam um ambiente onde os gamers podem encontrar sua comunidade, compartilhar experiências e crescer juntos. Ao fomentar essas conexões, a Twitch garante que cada usuário se sinta valorizado e parte de uma comunidade maior e acolhedora.