Carnaval 2025 no Rio: três noites de desfiles marcam a história da Sapucaí

O Carnaval do Rio de Janeiro de 2025 traz uma novidade histórica: pela primeira vez, os desfiles do Grupo Especial foram realizados ao longo de três noites, em vez das tradicionais duas. A mudança, aprovada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), buscou melhorar a experiência do público e permitir um espetáculo ainda mais grandioso na Marquês de Sapucaí.

Com quatro escolas desfilando por noite, o novo formato garantiu mais tempo e espaço para as agremiações brilharem na avenida. Além disso, cada escola contou com até 80 minutos para cruzar a Sapucaí, um acréscimo de 10 minutos em relação aos anos anteriores.

A primeira noite de desfiles, no domingo, 2, ficou por conta da Unidos de Padre Miguel, que retornou ao Grupo Especial com um enredo sobre Iyá Nassô e o Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. Na sequência, a Imperatriz Leopoldinense, vice-campeã do ano passado, apresentou o tema “Ómi Tútu Ao Olúfon – Água fresca para o senhor de Ifón”.

A campeã de 2024, Viradouro, levou à avenida o enredo “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos”, abordando a entidade afro-indígena que transita entre diferentes dimensões espirituais. Fechando a noite, a Estação Primeira de Mangueira encantou o público com “À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões”, desfile assinado pelo carnavalesco Sidnei França.

Na segunda-feira, 3, o espetáculo continuou com as apresentações de Unidos da Tijuca, Salgueiro, Vila Isabel e Beija-Flor de Nilópolis, que fez a despedida do seu principal puxador, o Neguinho da Beija-Flor. Na terça-feira, 4, a noite inédita contou com Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela, que encerrou o Carnaval com uma homenagem ao cantor e compositor Milton Nascimento.

A apuração dos votos acontece nesta Quarta-feira de Cinzas, 5, na Cidade do Samba, quando será conhecida a grande campeã do Carnaval carioca. No sábado, 8, as seis primeiras colocadas voltam à Sapucaí para o tradicional Desfile das Campeãs, encerrando oficialmente o espetáculo deste ano.



