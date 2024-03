Estátua de Iracema da Lagoa de Messejana é restaurada e volta a "jorrar" água

Foto: FÁBIO LIMA Estátua de Iracema da lagoa de Messejana passou por restauro. Agora, fonte é ligada todos os dias

A estátua de Iracema da Lagoa da Messejana, oficialmente chamada de "Banho de Iracema", passou por uma restauração e voltou a "jorrar" água. O monumento recebeu uma nova pintura e iluminação, além de uma nova bomba hidráulica, responsável pela queda de água. A obra foi finalizada no último sábado, 9. Agora, a fonte passa a ser ligada das 6 às 9 horas e das 17 às 20 horas.

O monumento foi criado em 2004 e tem 12 metros de altura, o equivalente a um prédio de quatro andares, e pesa 16 toneladas. Para o restauro, a peça passou por estudos e manteve as características originais do equipamento. Antes, ela estava em estado de degradação e sem conservação.

“A obra tem uma casca de fibra de vidro que simula uma rocha e em cima tem a estátua. Por dentro, passa uma série de bombas e tubulações que fazem a parte hidráulica do banho da Iracema. Tudo isso é suportado por uma estrutura de aço que estava comprometida e foi trocada”, detalha Samuel Dias, secretário de infraestrutura de Fortaleza.

A restauração faz parte das obras de requalificação da Lagoa da Messejana. Os serviços estão 98% concluídos e devem ser entregues em abril. Mário Lourenço, 71, não mora na Messejana, mas tem o costume de caminhar pela região todos os dias. “Melhorou bastante com a reforma, eu diria que uns 99%.”

Ele acredita que a restauração da estátua é importante para a preservação da cultura local. “José de Alencar (o escritor cearense) é conterrâneo da gente. Faz parte da nossa história. É muito importante para a população e espero que se conserve o que foi feito aqui.”

Manoel Carlos, 70, mora no bairro e também costuma caminhar pela orla da lagoa. “Achei as mudanças excelentes. A limpeza da lagoa, [a restauração] da índia, que está com o motor funcionando. Agora ela tá se banhando. Ficou melhor para a gente fazer nossas caminhadas pela manhã.”

A estudante Tayane Matos, 26, mora no bairro e rotineiramente passa pela orla de carro. “Modificou muito a paisagem [as obras]. Ali era uma região muito abandonada e depredada. Mesmo que feirantes utilizassem, era um espaço muito esquisito, e acredito que tenha ficado melhor, porque tem nova iluminação, pavimentação e até pela questão do lazer.”

“A parte [da estátua] também mudou bastante. O guarda-corpo estava todo quebrado, era bem antigo. Ali sim era um lugar perigoso”, adiciona.

Ela, no entanto, ainda acredita que a área continua estranha. “Não tem [muita] movimentação, nenhum mercado. Antes tinha um posto de gasolina, alguns comércios. Agora, está tudo abandonado.”

Outra pessoa que vive pelo local é José Alberto de Oliveira, 62. Ele tem o costume de pescar na lagoa. “A [orla] estava precária, estava ruim. Tinha muita ferrugem e sujeira.”

Estátua de Iracema teve fiação furtada quatro dias após fim da restauração

A estátua teve a fiação furtada entre a noite da segunda-feira, 11, e a madrugada da última terça-feira, 12. O furto aconteceu cerca de quatro dias após o fim do restauro do monumento, finalizado no sábado, 9. A situação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

De acordo com Samuel Dias, titular da Seinf, não é possível afirmar o intuito do furto: se foi para revenda, por exemplo, ou se foi apenas um caso de vandalismo. O que se sabe é que o corte da fiação impossibilitou o “banho” da estátua naquele dia.

Por causa do furto, a estátua começou a jorrar água com atraso na manhã da terça-feira, 12. Ela foi ligada por volta das 8h30min e desligada às 9 horas em ponto, conforme O POVO apurou.

Em nota, a Secretaria da Segurança Cidadã (Sesec) diz que está providenciando a instalação de câmeras de videomonitoramento na área. A secretaria também informa que equipes da Guarda Municipal fazem rondas pela região.

Obras de urbanização da Lagoa da Messejana

Além da restauração da estátua, a Lagoa da Messejana recebeu diversas melhorias em toda a sua extensão. O espaço conta agora com novos passeios em piso intertravado, guarda-corpo, itens de acessibilidade, mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras, novo parquinho infantil, academia ao ar livre e iluminação.

O espaço também recebeu uma Areninha, quadra poliesportiva e pista de skate, além da construção de um píer sobre a lagoa — com piso e guarda-corpo em madeira. As obras, de acordo com Samuel, também ajudam na proteção do manancial hídrico da região.

“Com tudo isso que foi construído, a gente espera que a Lagoa da Messejana seja um sucesso de frequentação, assim como foi o Parque Rachel de Queiroz, a Lagoa do Mondubim”, diz o secretário da Seinf.

“Nesses locais, a presença de pessoas fomenta novos empreendimentos: trailers de alimentação, pratinhos, equipamentos para crianças etc. Muita gente passa a tirar seu sustento dessas urbanizações”, continua.