Ação ambiental em microparques de Fortaleza ensina a plantar e cuidar

Foto: Victoria Farias/Seuma Em ação ambiental no microparque Paraíso Verde, além de plantar mudas, os participantes foram instruídos a como fazer um fertilizante natural

Fortalezenses puderam aprender mais sobre os cuidados necessários para plantas e árvores ontem, 23, em microparques da capital cearense. Além de plantar mudas, os participantes foram instruídos a como fazer um fertilizante natural, enquanto as crianças se divertiram com brinquedos confeccionados a partir de materiais reciclados.

As ações educativas integram a Festa Anual das Árvores 2024. O evento é realizado nas últimas semanas de março no Ceará e em outros estados brasileiros. Foi instituído pelo decreto federal n.º 55.795, de 1965, “para difundir e estimular ensinamentos sobre a conservação das florestas”.

Neste sábado, a programação ocorreu em três microparques de Fortaleza: Seu Bené, no Conjunto Esperança; Santa Luzia, no Conjunto Ceará II; e Paraíso Verde, no Siqueira. Neste último, as atividades começaram às 8 horas.

Supervisora de educadores ambientais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), a técnica Victoria Farias, de 29 anos, afirmou que parte do público presente no Paraíso Verde havia participado, antes, de reunião em uma das escolas municipais vizinhas, o que ajudou na adesão.

Em ação ambiental no microparque Paraíso Verde, além de plantar mudas, os participantes foram instruídos a como fazer um fertilizante natural Crédito: Victoria Farias/Seuma

Victoria participa da Festa das Árvores pela primeira vez neste ano. Ela afirmou ter notado “grande interesse da comunidade em participar”, mas reforçou esperar que “mais pessoas possam participar das ações”.

Para ela, o evento proporciona “uma troca entre educadores e comunidade” e estimula o pertencimento dos cidadãos. “Queremos que essas crianças lembrem futuramente que elas ajudaram a construir aquele espaço”.

O biólogo Adrian Mota, 23, concorda com Victoria. Além da integração social, a programação educativa pode fazer com que os cidadãos vejam o microparque e a cidade como necessários de cuidado, afirmou o educador ambiental, natural de Itapajé, a 128,6 quilômetros (km) de Fortaleza.

Crianças participam de brincadeiras com materiais reciclados durante ação ambiental no microparque Paraíso Verde, no bairro Siqueira, em Fortaleza Crédito: Mateus Brisa

“É importante entender que a interação acontece na natureza, é importante que eles aprendam a enxergar essa natureza ao redor”, destacou. Segundo ele, a oficina de plantio auxilia neste objetivo, pois os participantes ganham a habilidade de plantar em casa e observar melhor o verde.

Pensando no contexto atual de altas temperaturas em todo o mundo, Adrian pontua que “o princípio de tudo” em relação à crise climática é fazer os seres humanos “lembrarem” que são uma extensão e fazem parte da natureza.

“O desequilíbrio surge da incapacidade de perceber a natureza. Animais acabam sendo mais percebidos, mas plantas e árvores são esquecidas”.

Técnica em meio ambiente, Victoria acredita que o potencial das ações ambientais está além dos eventos em si. “Estamos plantando uma sementinha na cabeça de cada um para disseminar os conhecimentos adquiridos”.

“Observamos que as crianças não têm mais o ato de brincar em áreas arborizadas. Com essas ações, estamos incentivando o resgate de experiências dos nossos pais. Subir em árvore, interagir com a natureza. Acredito que isso influencie muito como nossos futuros adultos vão cuidar do planeta”.

Crianças participam de brincadeiras com materiais reciclados durante ação ambiental no microparque Paraíso Verde, no bairro Siqueira, em Fortaleza Crédito: Mateus Brisa

Festa Anual das Árvores 2024: programação começou na quinta, 21

Promovida pela Seuma, a Festa Anual das Árvores 2024 começou na quinta, 21, com o evento “Viver o Verde”, realizado na Lagoa de Messejana. A agenda ambiental na Capital segue até dia 16 de abril. Veja mais abaixo.

Conforme o decreto federal, outros 11 estados também celebram a Festa Anual das Árvores. São eles:

Acre



Alagoas



Amazonas



Bahia



Maranhão



Pará



Paraíba



Pernambuco



Piauí



Rio Grande do Norte



Sergipe

A comemoração ocorre neste período devido à quadra chuvosa, que começa em fevereiro, segundo o educador ambiental Genário Azevedo.

“É o período chuvoso, próprio para as pessoas plantarem suas mudas, suas sementes e terem condições para as árvores poderem se desenvolver e enfrentar o período longo [seguinte] de falta de chuvas”, explicou.

O educador ambiental diz haver uma parceria com os municípios cearenses, onde são realizadas ações de educação ambiental em todo o Estado para conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância das árvores para o equilíbrio da vida no planeta. (Com Mirla Nobre)

Microparque Paraíso Verde foi lançado ainda em março

O microparque Paraíso Verde, onde ocorreu uma das ações deste sábado, foi lançado pela Prefeitura de Fortaleza em 11 de março último.

Segundo a gestão municipal, anteriormente o local era degradado e foi requalificado. O nome é uma homenagem a um dos primeiros loteamentos residenciais do Siqueira.

Festa Anual das Árvores 2024: veja resto da programação

Domingo, 24 de março

Brincadeiras e oficinas para a comunidade - "Vem Brincar"



Horário: 8 horas às 12 horas



Local: Parque Cidade das Crianças



Atividades: Oficinas de Sementeira, adubo orgânico, passarinhada, bicharada urbana, campeonato de Superárvores (jogo de cartas)

Quarta, 27 de março



Implantação projeto Sementinha e contação de História “A Sementinha que virou Árvore”



Horário: a definir



Local: a definir



Atividades: contação de história e mutirão de plantio do Projeto Sementinha

Quinta, 28 de março

Atividades educativas com a comunidade

Horário: 7h30min às 11 horas e 16 horas às 19 horas



Local: Parque Rachel de Queiroz



Atividades: mutirão de plantio e passarinhada, doação de mudas arbóreas e campeonato de Superárvores

Sábado, 6 de abril

Gincana Ambiental Educativa na Areninha Goiás



Horário: 8h30min às 11h30min



Local: Areninha Goiás, no entorno do Parque Passaré



Atividades: gincana com grupos dos Escoteiros e as escolas do entorno do Parque

Sábado, 13 de abril

Oficinas de plantio



Horário: 8h30min às 11h30min



Local: entorno dos Microparques Aconchego, Prof. Rosely, Dona Bernadete, Maria Zeneida



Atividades: Oficina de adubos orgânicos e mutirão de plantio

Segunda, 15 de abril

Implantação projeto Sementinha e contação de História “A Sementinha que virou Árvore”



Horário: a definir



Local: a definir



Atividade: Contação de história e mutirão de plantio do Projeto Sementinha

Terça, 16 de abril