MPCE pede prisão preventiva de empresário por importunação sexual

Foto: FERNANDA BARROS A DENÚNCIA é a melhor forma de punir e inibir importunadores sexuais

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deu parecer favorável para a prisão preventiva do empresário Israel Leal Bandeira Neto, de 41 anos, ontem, por crime de importunação sexual. A prisão foi representada pela Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher, que acompanha o caso.



O MPCE denunciou Israel Leal Bandeira Neto por meio da promotoria de Justiça de Fortaleza. O caso, que teve repercussão nacional , ocorreu no dia 15 de fevereiro deste ano, em um prédio comercial em Fortaleza. A nutricionista Larissa Duarte estava no elevador e foi abordada pelo empresário, que tocou suas partes íntimas.

A vítima relatou ao O POVO que gritou e não encontrou o homem, que fugiu. No entanto, as câmeras de segurança do elevador flagraram a ação. No mesmo dia do crime, a nutricionista procurou a delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência.

Na última quinta-feira, 21/3, Israel Leal Bandeira Neto compareceu à Delegacia de Defesa da Mulher, onde prestou depoimento. O advogado de Israel Bandeira publicou uma nota informando que ele não possui antecedentes criminais e declara profundo arrependimento e desejo de se retratar com a vítima.

A versão do empresário é de que confundiu a vítima com outra pessoa de quem era íntimo. A nutricionista Larissa Duarte, no entanto, desmentiu a versão e afirmou que dentro do elevador não houve qualquer conversa entre os dois. Fato comprovado pelas câmeras de segurança do prédio.

Após a primeira denúncia, outras mulheres se sentiram encorajadas e procuraram a Polícia Civil para relatar um caso semelhante envolvendo Israel Bandeira. As vítimas, mãe e filha, também relatam que estavam dentro de um elevador quando teriam sido importunadas sexualmente por ele. As duas reconheceram Israel por meio dos vídeos do caso da nutricionista.

"Se a gente ficar calada nunca vai mudar", diz nutricionista vítima de importunação sexual

Larissa, em entrevista ao O POVO, aconselhou que mulheres vítimas de importunação ou qualquer tipo de violência denunciem e não se calem.

“Espero que ele não fique impune, que a Justiça seja feita a partir do vídeo que foi divulgado. Mais duas vítimas tiveram coragem de denunciar. É uma situação que não foi a primeira vez e que possivelmente não ia ser a última vez. Quero que a Justiça seja feita para que uma situação como essa não possa passar despercebida”, comenta.



A vítima diz que espera que o caso sirva de exemplo. “Que outras mulheres se sintam encorajadas a denunciar. A não deixar essa situação despercebida. Tem que denunciar, pois é expondo que fará a diferença", comenta.