Feriadão de chuva e pouca movimentação na orla de Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Dias chuvosos fizeram que 30 dos 33 trechos de praia em Fortaleza ficassem impróprios

Os banhistas que tinham a expectativa de ir à praia para um banho de mar regado a sol na orla de Fortaleza no fim do feriadão encontraram o céu com nuvens. Nos trechos entre Praia do Hawaizinho e a Praia dos Crush, na Praia de Iracema, houve quem se aventurasse no mar, mas nesta segunda-feira, 25, feriado da Data Magna no Ceará, as precipitações foram protagonistas na despedida do descanso do público da Capital. Os dois trechos estavam entre os 30 impróprios para banho até esse domingo, 24.

Entre as 7 horas desse domingo, 24, e às 7 horas desta segunda-feira, 25, choveu em pelo menos 68 municípios do Ceará. Em Fortaleza, as chuvas foram registradas em três postos: Castelão: 8,8 milímetros (mm); Pici: 8,5 mm e Caça e Pesca: 5 mm. Os dados preliminares são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os efeitos das precipitações foram observados pela pouca movimentação de banhistas na orla.

Enquanto aguardava a chuva passar debaixo da estrutura do Pavilhão Atlântico, no Poço da Draga, o publicitário Auri Freire, 30, tinha se planejado para aproveitar o descanso na praia após não conseguir sair no último feriado, dia 19, Dia de São José. “Bem cedo, o céu estava limpo, então vim. Chegamos aqui e o tempo fechou. A expectativa era pegar um sol, mas não deu”, lamenta.

Mesmo com trabalho previsto para o feriado, o cabeleireiro Joailson Botelho, 28, decidiu ir à praia para tentar descansar com expectativa de um banho de mar e sol. “A chuva estragou os planos. Queria pegar um bronze e a chuva deu uma baixada na vibe. A gente queria só pegar um banho de mar”, destaca.

Além do público que procurou a orla para lazer, os vendedores ambulantes também tinham a expectativa do tempo abrir. “Cheguei cedo, organizei os cocos e bebidas, mas já sabia que a chuva estava chegando. Não tem muito para onde correr. Esse período é assim, chove e faz sol, chove e faz sol. Tem o dia todo aí e já o sol dá as caras”, disse o vendedor de coco, Lúcio Silva, 58. Segundo dados da Funceme, Fortaleza registra chuva todos os dias desde 3 de março — apesar de alguns dia terem volumes mínimos.

Durante o restante do dia, com o aumento das chuvas, a Prefeitura de Fortaleza chegou inclusive a cancelar o desfile de maracatus na Beira-Mar, em evento alusivo à Data Magna do Ceará.

O cenário na orla da Praia de Iracema era de cadeiras encostadas e poucos guarda-sóis abrigando os banhistas. As estruturas cobertas na praia serviram de abrigo aos poucos banhistas que tinham a esperança de ter a areia como ponto de encontro neste feriado.

Conforme último boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), apenas dos trechos em Fortaleza estavam próprias para os banhistas. São a Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, no setor Leste;e na Praia do Meireles, com dois pontos, no setor Centro, na rua José Vilar, próxima ao Posto Guarda-vidas 6, e na avenida Rui Barbosa, no Aterro.



Além das chuvas, a Praia dos Crush registrou novamente a invasão do esgoto no mar ao lado do espigão da rua João Cordeiro. Na manhã desta segunda-feira, 25, O POVO constatou o escoamento da água de esgoto em direção à orla.

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que a água escoada na altura do Espigão da João Cordeiro é oriunda da captação das chuvas desta segunda-feira, pelos bueiros e direcionada para galerias pluviais subterrâneas.

“A água da chuva arrasta consigo diversos tipos de sujeira presentes nas ruas, incluindo poeira, folhas, óleos e fuligem provenientes da poluição atmosférica e outros fatores. Esses resíduos podem interferir no aspecto da água, gerando turbidez”, disse a gestão municipal.

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) disse que continua monitorando a área da Praia de Iracema e seu entorno e que estão sendo aplicados penalidades administrativas cabíveis à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e aos imóveis que não estão devidamente interligados à rede de drenagem e esgoto do município.

O órgão divulgou que, no período de dezembro de 2023 até a primeira semana de março de 2024, conduziu 344 fiscalizações relacionadas ao lançamento indevido de efluentes nas galerias pluviais da Cidade, resultando na emissão de 175 documentos fiscais, incluindo notificações e autos de infração, dos quais 94 foram direcionados à Cagece.

Mergulhadores relatam presença de águas-vivas no trecho

Durante a manhã desta segunda-feira, 25, um grupo de 13 pessoas, entre nadadores e mergulhadores, se reuniu para nadar no Poço da Draga em direção ao espigão da rua João Cordeiro, ao lado da Praia dos Crush. No trecho, pelo menos seis pessoas se depararam com águas-vivas, principalmente próximo ao espigão.

O mergulhador e professor de natação Glauber Rocha, 59, disse que sentiu o contato no momento de água parada no trecho. “Foi uma queimadura mínima. Outra nadadora que sentiu mais, teve um volume maior. A mancha fica espalhada e é como se fosse uns riscos na pele. É uma ardência que dura uns 15 minutos”, disse.

Com queimaduras pelo braço e barriga, o mergulhador Regis Freitas, membro do grupo de mergulhadores Rambo Dive Ceará, disse que é um perigo para os banhistas a presença das águas-vivas. Ele conta que teve contato com os animais marinhos no trecho na semana passada. “Ela não fica pregada em você, apenas passa com os tentáculos e é eles que queimam”, esclarece o profissional.

De acordo com a Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA), da Guarda Municipal de Fortaleza, entre domingo, 24, e segunda-feira, 25, sete banhistas foram atendidos pelos guarda-vidas da ISA, na Praia do Hawaizinho e Barra do Ceará.

"Os banhistas devem sempre procurar um dos sete postos da Inspetoria para receber orientações de banho seguro antes de entrar no mar. Os guarda-vidas orientam ainda que, ao avistarem águas-vivas ou caravelas-portuguesas, os banhistas devem evitar ingressar no mar para evitar queimaduras. Em caso de incidentes, a recomendação é lavar o local com água salgada ou vinagre e, se necessário, procurar atendimento médico, evitando sempre passar gelo ou lavar com água doce", afirmou em nota.