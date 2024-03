Fortaleza tem 10 bairros com alta incidência de dengue

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo  OPERAÇÃO para combate a arboviroses foi realizada no limite entre Fortaleza e Caucaia

Dez bairros de Fortaleza concentram alta taxa de incidência de casos de dengue desde o início de 2024 até a Semana Epidemiológica 11 (SE), relacionada ao último dia 13 de março. Os dados são do mais recente boletim epidemiológico das arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O cenário é observado nos bairros Luciano Cavalcante (34,5), Meireles (29), Couto Fernandes (28), João XXIII (18,9), Parque Santa Rosa (17,9), José Bonifácio (16,9), Vila Manoel Sátiro (15,5), Rodolfo Teófilo (9,5), Jardim Iracema (6,4) e Jardim Guanabara (6,3). Neste ano, Fortaleza notificou 1.962 casos, sendo 113 confirmados, 1.041 descartados e os demais ainda sem resultado.

Dos confirmados, 68 foram por critério laboratorial e 45 por critério clínico epidemiológico. Os bairros que concentram os maiores registros ao longo do ano foram: José Walter (4), Jardim Cearense (4), Centro (4), Cocó (4), Couto Fernandes (4), João XXIII (3), Cristo Redentor (3), Rodolfo Teófilo (2), José Bonifácio (2) e Jardim Guanabara (1).

A maioria dos casos notificados foram registrados em adultos de 19 a 59 anos, com 1.416 notificações. Em seguida, em crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, com 256 casos; em crianças, de 0 a 9 anos, foram 178, e idosos acima de 60 anos, 112.

Os dados apontam para um cenário epidemiológico positivo em comparação ao mesmo período do ano passado em Fortaleza. A Capital teve redução de 46% das notificações da doença neste ano. Entre a primeira SE e a décima SE em comparação a 2023, foram 3.634 notificações no ano passado e 1.959 notificações neste ano.

De acordo com o gerente da Célula da Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da SMS, Atualpa Soares, apesar das poucas confirmações, o cenário é de alerta para os próximos meses. “Temos menos de 150 casos confirmados. Está no viés de transmissão baixíssima. Contudo, a gente sempre lembra que os meses mais críticos começam a partir de março, que é quando as nossas chuvas se intensificam”, disse.

Ainda segundo Atualpa, as ações estão sendo intensificadas neste momento para evitar o aumento de casos nos próximos meses. “Nossos índices epidemiológicos mostram que o vetor continua circulando. Apesar de poucos casos, não é o momento de baixar a guarda”, avalia. Em Fortaleza, para solicitar vistorias nas residências ou denunciar possíveis focos de dengue, a população pode utilizar o telefone 0800 285 0880.

No Ceará, até a Semana Epidemiológica 13, há 10.885 casos notificados. Em relação aos confirmados, foram 1.088 casos de dengue no Ceará neste ano. No Estado, seis pessoas desenvolveram forma grave da doença e foram a óbito. Os dados do IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), compilados nesta terça-feira, 26.

Operação contra arboviroses é feita na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza

Uma operação em conjunto com a Prefeitura de Fortaleza e o município de Caucaia foi realizada ontem, 26, e segue até quarta-feira, 27, para combater o mosquito Aedes aegypti – transmissor de dengue, zika e chikungunya. O objetivo é incentivar a população a adotar medidas preventivas contra arboviroses.

A Operação Fronteira foi iniciada no Conjunto Ceará e em mais sete bairros que fazem limite com Caucaia. Ao todo, 160 agentes de combate a endemias (ACEs) de Fortaleza vão percorrer cerca de 215 quarteirões e 15 mil imóveis. Em Caucaia, serão cerca de 50 agentes, visitando 4 mil imóveis em quatro bairros.

A diarista Clara Janaína, 33, teve chikungunya há seis anos e relembra os sintomas e sequelas da doença. “Muita dor, febre alta e sem contar aquelas bolinhas que ficam. Até hoje, eu ainda sinto dores nas articulações, principalmente quando o tempo está muito frio. O trabalho de prevenção da dengue não é só meu e não só seu, é de todo mundo”, destaca.

O motorista de aplicativo Walteles Morais, 45, recebeu a equipe da operação e destacou a importância das ações para prevenção da doença. “A gente cuidando aqui já evita para nós, assim como para os vizinhos. O importante é que todos façam sua parte. Todas as vasilhas são viradas para não acumular água e a gente tenta fazer o possível para se proteger”, comenta.

Entre os fatores para a realização da operação no limite entre os municípios, Atualpa destaca o cenário epidemiológico e falta de delimitação nas regiões. “Os municípios acabam jogando um para o outro e não trabalhando muito bem. Em comum acordo e focando exclusivamente na saúde pública, a preocupação é dividida entre os dois municípios”, afirma.

Os seguintes bairros serão atendidos nesta fase da operação. São eles: Conjunto Ceará I e II, Genibaú, Antônio Bezerra, Quintino Cunha, Siqueira e Granja Lisboa e, em Caucaia, nos bairros Parque Albano, Conjunto São Miguel, Parque Guadalajara e Marechal Rondon.

Entre as atividades, os agentes irão realizar atividades de controle vetorial, visitas domiciliares, educação em saúde com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) nos pontos estratégicos, ação química espacial e residual, desratização para controle de roedores, testes rápidos DPP em cães, além de exposições educativas e divulgação sonora.