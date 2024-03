Casamentos entre pessoas do mesmo sexo crescem 17% no Ceará em 2022

Foto: AURÉLIO ALVES Imagem de apoio ilustrativo. Casamento coletivo LGBTQIA+ no Teatro São José, em Fortaleza

Os casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo tiveram aumento no Ceará. De acordo com as Estatísticas do Registro Civil, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa quarta-feira,17, ocorreram 436 uniões civis entre noivos do mesmo sexo em 2022.

O número é 17,2% maior do que o registrado em 2021, quando houve 372 casamentos. Entre eles, 66,7% correspondem a uniões civis entre duas pessoas do sexo feminino, conforme as estatísticas.

Os casamentos entre pessoas do mesmo sexo representaram 1,2% das uniões em Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais no Ceará. Ao todo, o Estado teve 34.535 casamentos civis.

Em 91 municípios houve queda no número de casamentos em relação aos dados de 2021. Já em 93 cidades cearenses foi registrado um aumento das uniões civis. Segundo o IBGE, em Potengi e Granjeiro a quantidade mais que dobrou em 2022.

Divórcios aumentam 11,6% no Ceará em 2022

Os cartórios do Ceará computaram 11.035 divórcios em 2022. Isso representa um aumento de 11,6% se comparado ao número registrado em 2021, 9.886 divórcios. Pelo menos 43,8% dos casais divorciados tinham filhos menores de idade e 30% não tinham filhos.

A responsabilidade pela guarda dos filhos ficou com a mãe em mais de 3 mil casos; a guarda foi de ambos os pais em 1.824 casos, e o pai foi responsável pela guarda em apenas 181 casos em todo o Ceará.



Já no Brasil, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2022 cresceu 19,8% em relação a 2021. Com 11 mil registros, esse foi o número mais alto desde 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) impediu que cartórios se recusassem a celebrar esse tipo de união. A maioria dos casamentos de pessoas do mesmo sexo ocorreu entre cônjuges femininos (60,2%).

Apesar do crescimento, o casamento civil de pessoas do mesmo sexo representou apenas 1,1% do total de 970 mil dos casamentos anotados no País em 2022, um aumento de 4% em relação a 2021.

O número total de casamentos no País apresentou tendência de queda de 2015 a 2020, com a menor quantidade de registros em 2020, devido à pandemia de Covid-19. Mas, mesmo com os crescimentos em 2021 e 2022, a pesquisadora do IBGE Klívia Brayner ressalta que os números ainda não superaram a média dos cinco anos antes da pandemia (2015 a 2019). "No período anterior à pandemia, a gente tinha uma média de mais de 1 milhão de casamentos. Em 2022, a gente não conseguiu atingir esse número", afirma Klívia. (Com Agência Brasil)