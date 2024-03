Ceará terá aumento de 10% no efetivo policial na Semana Santa

Foto: FÁBIO LIMA TETO de posto da PRE na CE-040 em Aquiraz desabou mas não deixou feridos

A operação especial das forças de segurança para o período da Semana Santa começa às 18 horas desta quinta-feira, 28, e seguirá até as 6 horas de segunda-feira, 1º. Dividido por todas as regiões do Ceará, o efetivo de agentes de segurança terá incremento de 10% no período.

Estarão disponíveis diariamente 4.352 policiais militares, 180 policiais civis, 504 bombeiros militares, 73 servidores da Perícia Forense, seis servidores da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), 14 da Coordenadoria de Inteligência (Coin) e 42 da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas.

"Esse efetivo vai ser convocado através do pagamento de hora extra. A ideia é trazer segurança e trazer tranquilidade para as pessoas que vão aproveitar esse feriado", afirmou o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, durante coletiva na manhã desta quarta, 27, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp),

em Fortaleza.

Na manhã de ontem, 27, os policiais militares que darão reforço às equipes ordinárias foram enviados a cidades consideradas "sensíveis" pela Inteligência. "Nós já deslocamos o efetivo policial para as cidades onde identificamos maior necessidade. Embora seja feriado de Semana Santa, alguns municípios realizam eventos", explicou o comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), coronel Klênio Sávio.

De acordo com o coronel-comandante, não haverá prejuízo às equipes que normalmente já atuam nos municípios com o deslocamento dos PMs para essas áreas.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também estará atuando em 36 postos. Apesar do desabamento do posto do batalhão na CE-040, em Aquiraz, ontem, a atividade no local não sofrerá alterações. "Nós estamos colocando viaturas para continuar o trabalho da Polícia Rodoviária, e o serviço será prestado conforme planejado", afirmou Klênio.

Conforme o delegado geral da Polícia Civil, Márcio Gutierrez, as delegacias funcionarão em regime de plantão. Unidades especializadas, como as Delegacias da Mulher e o Departamento de Homicídios, também

estarão funcionando.

Os 181 bombeiros militares que estarão a serviço da população no período da operação poderão atender ocorrências de incêndios, desencarceramento em acidentes, desabamentos e no suporte a banhistas.

"Por mais que seja um período chuvoso, os nossos mananciais, rios, lagoas e mares, terão a presença de pessoas. Queremos que essas pessoas possam falar com nossos guarda-vidas, pegar a prevenção juntamente com eles", afirma o coronel Cláudio Barreto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE). O comandante pede que as pessoas tenham cuidado especial com crianças nesses locais.

Desabamento de teto de posto da PRE em Aquiraz não prejudicará fiscalização

O teto de um posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), localizado na CE-040, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, desabou ontem, 27. Caso ocorreu após as chuvas e ventos registrados nesta madrugada. O desabamento da estrutura foi compartilhado nas redes sociais por pessoas que passavam pelo trecho no início da manhã de ontem.

De acordo com informações da rádio O POVO CBN, policiais que estavam no local informaram que a queda do teto ocorreu por volta das 6 horas, durante a troca de turnos.Os agentes também afirmaram que a estrutura teria passado por uma reforma há cerca de um mês.

A queda do teto não deixou feridos, porém parte da estrutura caiu sobre uma das viaturas da Polícia Militar do Ceará e uma motocicleta. Apesar do desabamento, a parte interior do posto da PRE não foi afetada.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, em nota, que as providências necessárias já estão sendo tomadas.

Desabamento não deixou feridos, porém parte da estrutura atingiu uma viatura que estava no local Crédito: Camila Magalhães/O POVO CBN

Equipes da Superintendência de Obras Públicas (SOP) estiveram no local, com guindaste e caminhões, para fazer a remoção do material e, em seguida, iniciar a instalação da nova cobertura.

A PMCE também destacou que o policiamento no local não será prejudicado, continuando todas as atividades durante a operação de segurança planejada para a Semana Santa. “Nós estamos colocando viaturas para continuar o trabalho da polícia rodoviária e o serviço será prestado conforme planejado”, explica o comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), coronel Klênio Sávio.



Teto da PRE desaba em Aquiraz: leia a nota da PMCE na íntegra

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, na manhã desta quarta-feira, 27, a cobertura do posto de Fiscalização do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), localizado na CE 040, Km 32, cedeu em virtude das fortes chuvas. As providências necessárias já estão sendo adotadas.

As equipes da Superintendência de Obras Públicas (SOP) estão em deslocamento para o local, com guindaste e caminhões, para fazer a remoção do material e, em seguida, iniciar a instalação da nova cobertura.

Informamos ainda que não houve vítimas e que o policiamento no local não será prejudicado.

