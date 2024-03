Estação da Mulher é instalada na linha sul do Metrofor para acolher vítimas de violência doméstica

Foto: Divulgação/Governo do Ceará INAUGURAÇÃO da Estação da Mulher teve presença da vice-governadora, Jade Romero

A primeira Estação da Mulher foi inaugurada nessa quarta-feira, 27, pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Mulheres. O equipamento funcionará na linha sul do metrô da Parangaba, em Fortaleza, e irá acolher vítimas de violência doméstica. O espaço também irá ofertar oficinas de qualificação e capacitação para o público. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O local está localizado no acesso à estação, ao lado das lojas, com entrada gratuita — ou seja, sem a necessidade de pagamento da tarifa do metrô. A instalação do equipamento no local foi pensada em virtude do alto fluxo de passageiras que passam pela estação, de forma a oferecer facilidade de acesso aos serviços de acolhimento em casos de violência.

“A Estação da Parangaba é a que tem mais movimento de pessoas. Nesse sentido, nós escolhemos, propositalmente, a instalação da Estação da Mulher, que vai trazer atendimento a casos de violência e autonomia econômica, por meio de cursos de qualificação e capacitação,” disse a secretária-executiva de Políticas para Mulheres da Secretaria das Mulheres, Liliane Araújo.

No local, a Sala Lilás, onde há o acolhimento, oferecerá orientação às mulheres em situação de violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Haverá ainda um espaço para capacitação profissional e orientações do Ceará Credi Mulher, incluindo oficinas sobre o microcrédito.

A vice-governadora e titular da Secretaria das Mulheres, Jade Romero, disse que o equipamento é voltado para o fortalecimento dessas duas políticas estratégicas. “Aqui elas também podem buscar essa informação [das políticas], podem fazer a solicitação de medida protetiva, que não precisa mais ir até a delegacia. Informação salva vidas”, defendeu a vice-governadora.

Ainda segundo a vice-governadora, será feito estudo de viabilidade para ver a possibilidade de implementar vagões exclusivos para as mulheres. A titular da Secretaria destacou que, apesar do policiamento 24 horas e a presença de segurança patrimonial no Metrofor, que impactam na baixa de casos de importunação sexual, o objetivo, no entanto, é não ter nenhum registro do crime. “Esses vagões exclusivos, que já existem em outros estados, são fundamentais para que nós (mulheres) possamos nos sentir mais seguras”, detalhou Jade Romero.

De acordo com o titular da Seinfra, Antônio Nei, o objetivo é ampliar a oferta de espaços para ocupação das mulheres dentro do Metrofor. "Isso é um olhar para elas que são a maioria da população. Tudo que é voltado para conscientização da proteção às mulheres é valoroso”, disse.

Com a entrega do equipamento, esta será a quarta Sala Lilás entregue no Ceará, sendo a primeira da Capital. As outras estão localizadas em Santana do Cariri, Jaguaruana e Russas. As salas integram os 18 equipamentos da rede de proteção às mulheres instalados no estado.

Atualmente, estão sendo construídas mais seis Casas da Mulher, sendo três estaduais e três federais, além da implantação da nova Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que foi anunciada pelo Governo do Estado.

A primeira Estação da Mulher teve parceria entre Secretaria das Mulheres, Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) e Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). A inauguração contou ainda com a presença do diretor-presidente do Metrofor, Plínio Saboya.



Serviço

Estação da Mulher-Parangaba

Onde: Rua Eduardo Perdigão, 167, Parangaba (No acesso da estação do metro)

Quando: segunda a sexta-feira

Horário: 8 às 17 horas