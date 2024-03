Professores da Uece e da Urca decidem entrar em greve

Foto: O POVO / Fernanda Barros Foi realizada assembleia de docentes da Uece para deliberar o indicativo de greve

O Sindicato de Docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece) aprovou a deflagração de greve geral dos professores da instituição, em assembleia realizada nessa quarta-feira, 27. Segundo as lideranças da categoria, a paralisação começa no dia 4 de abril. A assembleia ocorreu no campus do Itaperi, em Fortaleza.

Também nessa quarta-feira, 27, os professores da Universidade Regional do Cariri (Urca) deflagraram greve, que começa também no dia 4. A votação foi no campus Pimenta, no Crato, a 502 km de Fortaleza. Os docentes da Universidade do Vale do Acaraú devem realizar assembleia em breve.

Segundo o Sindicato Sinduece, foram adotadas 72 horas úteis para iniciar efetivamente a paralisação e, no dia 4 de abril encerram-se as atividades em forma de aula dos docentes da Uece e da Urca. Foram 264 votos a favor e um contra a deflagração.

Os docentes cobram por reajuste de salários, melhores condições de trabalho, aumento no corpo docente e melhorias na infraestrutura das universidades. Neste mês, o Governo do Estado anunciou reajuste de 5,62% para os servidores.

De acordo com Nilson Ribeiro, presidente do Sinduece, a paralisação será por tempo indeterminado. "A greve vai acontecer até que haja de fato a reabertura da negociação e uma discussão que atenda minimamente os acessos da categoria docente. É preciso que haja melhores condições, salários adequados e que seja visto a questão da falta de docentes na universidade", argumenta.

Uma das questões abordadas pela assembleia é sobre suposta carência de docentes na universidade, mesmo após concurso da Uece para criação de quadro de cadastro de reserva.

Procurada pelo O POVO, a assessoria da Uece informou que o reitor e o vice-reitor da instituição "estavam em agenda externa quando a notificação do sindicato chegou ao Gabinete, de forma que o reitor ainda não teve acesso a ela e não conhece o conteúdo". Entidade de ensino deve se manifestar por meio de nota pública na segunda-feira, 1°.

O POVO entrou em contato com a Urca, mas não obteve resposta até o fechamento da página.