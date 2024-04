Itaitinga tem setor censitário mais populoso do Ceará, diz IBGE

Foto: Censo 2022: o que explica a queda populacional em diferentes capitais

O município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, localizada a 30,9 km da Capital, tem o setor censitário mais populoso do Ceará, com 7.181 residentes em um espaço de 3.409 metros quadrados (m²). Outras 22 cidades ficam empatadas na última colocação, com setores que têm apenas um morador, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados preliminares de população residente e domicílios por setor censitário foram disponibilizados na plataforma Panorama Censo 2022 no último dia 21 de março.

Os setores censitários, de modo simples, são unidades territoriais que servem de referência para a organização logística da coleta de dados e para a agregação dos resultados. A unidade facilita as pesquisas e análises mais detalhadas das áreas do País.

Ao todo, o Ceará conta com 19.810 setores censitários distribuídos entre as 184 municípios. “[O setor censitário] É considerado a menor unidade territorial dentro do IBGE. A gente tem a divisão política do País, depois as regiões, estados, municípios, distritos, subdistritos, bairros e, então, os setores censitários”, explica Helder Rocha, divulgador científico do IBGE.

Por enquanto, só é possível ter acesso à quantidade de domicílios e de população residente. Outros dados serão disponibilizados no futuro. “[Com os setores] Eu não vou ter a população do bairro, vou ter a população de um pedaço daquele bairro. Isso é uma ferramenta muito boa, principalmente para os setores públicos”, diz o pesquisador.

Fortaleza concentra a maior quantidade de setores censitários no Ceará, com 22,3% do total. Dentre eles, está o setor com o maior número de domicílios, com 1.856 unidades e 3.956 pessoas residentes. Juntos, eles ocupam uma área de 1,1 quilômetros quadrados (km²). A cidade de Baixio é a que tem o menor quantitativo de setores, com apenas 15.

O setor de menor densidade demográfica fica em Aracati (0,04 hab/km²), e o mais denso está em Fortaleza, onde 702 pessoas dividem o espaço de 1.115 m².

Em questão de tamanho, o setor censitário de maior extensão territorial fica na cidade de Morada Nova. Ele tem uma extensão de 99,7 km², 453 pessoas e 263 domicílios. Já o menor está localizado na cidade Novo Oriente, tem extensão de 673 m², não tem habitantes nem unidades domiciliares.

Distritos e subdistritos

O Ceará é recortado em 892 distritos e 12 subdistritos. Fortaleza é o único município com subdistritos no Estado. “[As unidades] São formas de dividir as áreas territoriais do município para que se possa fazer a administração da gestão. Geralmente, os distritos e subdistritos são criados para facilitar a espacialidade do território municipal para que a prefeitura possa desenvolver suas atividades”, explica Helder.