Lápide da beata Maria de Araújo é alvo de vandalismo em Juazeiro do Norte

Foto: Via WhatsApp do O POVO Lápide foi vandalizada no último domingo

A lápide da beata Maria de Araújo foi alvo de vandalismo no domingo passado, 31, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. O túmulo no Cemitério do Socorro foi feito em homenagem a beata por um devoto e não guarda os restos mortais dela, que já haviam sido furtados na década de 1930.

A lápide que homenageia a beata Maria de Araújo foi alvo de uma tentativa de remoção. Nesta segunda-feira, 2, a rádio O POVO CBN Cariri verificou que o reparo foi realizado e a placa, reformada.

Pessoas que frequentam regularmente o local notaram o ataque à peça, que chegou a ser desafixada pelos vândalos. Desde o furto em 1930, não se sabe o que houve com os restos mortais da beata.

O túmulo no cemitério em Juazeiro do Norte foi encomendado por André Leal, devoto da beata, em agradecimento a uma graça alcançada por ele em janeiro deste ano. À rádio O POVO CBN Cariri, Leal expressou sua indignação: "Isso não pode acontecer".

O grupo Candieiros, que produziu um documentário sobre o furto dos restos mortais da beata, condenou o ato. "Falta de respeito com a imagem desta mulher que faz parte da nossa história e sempre esteve ao lado do Padre Cícero", informam em nota divulgada nas redes sociais.

O movimento Pró-Memória da Beata Maria do Araújo também divulgou uma nota na qual cobra das autoridades competentes maior atenção com o patrimônio material e imaterial da cidade. No texto, o movimento ainda aponta que os símbolos sagrados são importantes para as pessoas e para a história da cidade. "Principalmente os referentes à memória desta que foi, ao lado do Padre Cícero, protagonista do fenômeno que deu visibilidade e que fundou a cidade de Juazeiro", acrescentou.

A rádio O POVO CBN Cariri entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Juazeiro, responsável pela administração do Cemitério do Socorro, mas não obteve resposta até o fechamento da página.