39 açudes estão sangrando no Ceará; região do Litoral chega a 99% de carga

Foto: Cogerh / Ficha técnica dos açudes AÇUDE Umari, em Madalena, sangrou pela primeira vez

Três açudes sangraram e o Ceará chegou a 39 reservatórios vertendo nessa quarta-feira, 3. É a maior marca do ano. Os dados são do Portal Hidrológico, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Os três que chegaram a 100% mais recentemente foram Acarape do Meio (Redenção), Jenipapo (Meruoca) e Umari (Madalena).Foi a primeira vez que o Umari, inaugurado em 2011, sangrou.

Com as chuvas do início de abril, os 157 maiores açudes do Ceará, monitorados pela Cogerh, chegaram a 47,1% do volume total. É a melhor marca desde agosto do ano passado. À esta época, em 2023, os reservatórios acumalavam 42,4% da capacidade.

Dos 39 açudes que estão vertendo no momento, seis são da região hidrográfica de Acaraú; um no Alto Jaguaribe; três no Banabuiú; seis na Coreaú; cinco no Curu; oito no Litoral; um no Médio Jaguaribe; sete na Metropolitana; um no Salgado; um no Sertão de Crateús. As únicas regiões sem reservatórios sangrando são Baixo Jaguaribe e Serra da Ibiapaba, mas ambas possuem apenas um açude monitorado cada.



Apesar de o prognóstico da Funceme ter apontado maior probabilidade de primeiro trimestre de quadra chuvosa abaixo da média histórica, as chuvas no Ceará têm superado a expectativa neste ano.

No bimestre fevereiro–março, choveu 464,5 milímetros (mm), segundo dados preliminares da Fundação, quando a normal histórica é de 327,8 mm. Ou seja, um desvio positivo de 41,7%. Vale ressaltar, porém, que o balanço da quadra chuvosa só é fechado ao fim de maio. O ano abriu em 38,4%, ante 31,4% no ano passado. Em 2024, todos os dias tiveram média de açudes mais cheios do que um ano antes.

Região hidrográfica do Litoral está 99% cheia

Entre as 12 regiões hidrográficas do Estado, nove acumulam mais da metade da capacidade total de água. O Litoral, em particular, chama atenção. São oito dos 10 açudes em sangria, os dois restantes, Mundaú (Uruburetama) e Poço Verde (Itapipoca), têm 92,52% e 99,09% de carga, respectivamente. O resultado perfaz um volume de 99,06% para a região.



A região foi uma das 11 que tiveram chuvas acima da média no bimestre fevereiro-março, segundo dados preliminares da Funceme. Foram 572,1 mm, ante a normal de 357 mm, resultado 60% acima do esperado.

O Litoral, porém, é a terceira região hidrográfica com menor capacidade. Ao todo, ela pode guardar até 181 hectômetros cúbicos (hm³) d'água. Para se ter ideia, apenas o Castanhão, maior açude do Brasil, comporta 6.700 hm³. Ele está 28,4 % cheio; assim, acumula sozinho quase 22% de toda a água dos reservatórios monitorados.