Indígenas de Caucaia recebem serviços gratuitos de saúde e cidadania

Foto: Claudio Rocha/SPS PROJETO Acolher foi levado aos tapebas

Indígenas do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, receberam ações do projeto Acolher. Realizada ontem, 5, os moradores puderam usufruir de serviços gratuitos de cidadania, saúde, qualificação profissional, entre outros. A oferta ocorre em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril. Mais ações devem ocorrer ao longo deste mês nos municípios de Itarema, Maracanaú e Monsenhor Tabosa.

As ações do Acolher se concentraram na Escola Indígena Aldeia Tapeba Do Trilho. Localizada no bairro Capuan, a ação teve como foco o atendimento à população indígena Tapeba e Anacé. O projeto é uma realização da Secretaria da Proteção Social (SPS) e, desta vez, ocorre em parceria com a Secretaria dos Povos Indígenas, além de outros órgãos estaduais.

Para oficializar a ação, estiveram presentes a secretária da Proteção Social, Onélia Santana, bem como a secretária dos Povos Indígenas do Ceará, Juliana Alves, Cacika Irê do Povo Jenipapo-Kanindé. Segundo Juliana Alves, a ação é uma resposta às próprias reivindicações de povos do Estado.

“Logo no início da atual gestão, o movimento indígena cearense apresentou uma carta de demandas e havia uma referente à questão da cidadania. Em parceria com a SPS, começamos a fazer as primeiras tratativas para chegarmos aos territórios. Escolhemos este mês de abril, um dos meses mais significativos para os povos indígenas”, relatou a secretária.

No pátio da escola, foram ofertados os serviços de orientação profissional, bem como a emissão de títulos de eleitor. Ainda estiveram presentes uma equipe da Casa da Mulher Brasileira atuando na conscientização sobre violência doméstica, familiar e importância de combater o assédio. Também foi oferecido atendimento para cadastro no Cadastro Único (CadÚnico).

Um espaço dedicado à saúde ofereceu aferição de pressão e curativos simples, vacinação contra gripe e influenza, atualização das cadernetas de vacinação dos indígenas e avaliação odontológica. Do lado de fora da escola, um Caminhão do Cidadão levou serviços de emissão da nova identidade e CPF. Houve também a orientação para fazer a carteira de trabalho digital e emissão dos antecedentes criminais.

Moradora das proximidades da Escola do Trilho, Cândida de Melo, 55, aproveitou a ação para solicitar sua nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). “Eu descobri que iriam ofertar esses serviços pela internet, por que uns conhecidos meus estavam comentando. Felizmente, deu tudo certo e agora é só eu voltar aqui na escola daqui uns dias para vir buscar minha nova identidade”, conta a moradora.

Cândida veio aproveitou a oportunidade e também trouxe a irmã para também solicitar o documento. “A gente merece isso, porque pra fazer essas coisas a gente sempre tem que ir pra Fortaleza, então é tudo muito difícil para nós”, disse a moradora da comunidade indígena.

De acordo com Iolanda Ambrósio, diretora da Escola Tapeba do Trilho e liderança do povo de Itapeva e da comunidade do Trilho, os serviços gratuitos são de grande necessidade da comunidade. “Para nós, a emissão de documentos causa muitos transtornos, tanto no agendamento quanto no deslocamento”.

Ela ainda explica que o momento é uma oportunidade de integração entre escola e a comunidade. “Hoje não há aula, mas estamos quase com 100% dos nossos alunos e suas famílias aqui. Embora não haja atividades escolares regulares, uma atividade coletiva como essa é muito significativa para nossos alunos”, concluiu a líder.

Serviços aos povos indígenas do Ceará

Conforme a secretária dos Povos Indígenas Juliana Alves, além da demarcação de terras indígenas, outra meta da pasta é implementar mais políticas públicas semelhantes em comunidades indígenas durante a atual gestão. “Nós estamos falando de povos que até então existiam invisibilidade muito forte”, declarou.

Ao longo de abril, a expectativa é que ações semelhantes sejam realizadas nos municípios de Itarema, com o povo Tremembé; em Maracanaú, com o povo Pitaguary; e em Monsenhor Tabosa, com os povos Gavião, Potiguara, Tabajara e Tubiba-Tapuia.