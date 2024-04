Moradores locais e turistas exploram o ecossistema do Rio Ceará em passeios de barco

Foto: AURÉLIO ALVES  Programação parte do restaurante Albertu's, na Barra do Ceará

No desvelar do Rio Ceará, rasgado pela proa dos barcos e abraçado pelo mangue, a porção extremo Oeste de Fortaleza encena um bonito fim de tarde de domingo. É nesse cenário que tanto moradores locais quanto turistas se reúnem para desfrutar de uma tradicional excursão aquática, explorando o ecossistema e as belezas naturais do entorno.



Os passeios, que se estendem por quase duas horas, são organizados a partir do píer do tradicional restaurante Albertu's, mediante reserva, que permite o planejamento da data e a seleção do horário, disponível tanto pela manhã quanto à tarde.



"Já fiz o trajeto duas vezes. É uma experiência que eu escolheria porque a paisagem é realmente incrível. Moro em Cascavel. O percurso é considerável, mas definitivamente vale a pena", afirma a autônoma Flávia Bezerra.



Acompanhando-a, o biólogo Ricardo Matos, recém-chegado à Cidade, destaca as maravilhas que permeiam a experiência completa do passeio. "Sou de São Paulo. Aqui é muito diferente, mas muito melhor. E eu vim também porque gosto desse rolê do mangue, é algo que eu já queria fazer".



O mangue mencionado por Ricardo é uma parte integral da Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará, uma Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável que abrange uma extensa área de 2.744,89 hectares, onde as águas doces do Rio se encontram com as águas salgadas do mar.



Foi exatamente pensando nessa paisagem que a atriz Fátima Macedo escolheu o passeio para celebrar seu aniversário de 35 anos junto aos amigos e familiares. "Queria um aniversário com contato com a natureza, de sentir a força da água, e meu coração escolheu fazer na Barra do Ceará", explica.



Para ela, o itinerário é ideal para quem deseja explorar a serenidade em família, apoiando também os negócios locais. "Eu não imaginava que fosse tão grande, é um percurso grande de rio, e é onde eu queria estar, com a natureza, conhecer esse lado de Fortaleza que eu não conhecia. Além disso, foi um passeio que eu também pensei nas crianças", acrescenta.



"É muito legal. A gente tá andando sobre água, parece um carro que anda na água", afirma Theo Jorge, de 6 anos. Para sua mãe, Sarah Jorge, o principal objetivo é criar boas lembranças para o pequeno, algo que também a acompanha. "Recuperei uma memória muito vívida da minha infância. Fazia esse trajeto pela Barra várias vezes quando era criança, e nem lembrava que existia essa opção de passeio", comenta.



Tradição e otimismo

"Há mais de 30 anos a gente faz essa atividade. Começou meio de brincadeira e foi pegando. Comecei a chamar as universidades, a imprensa e as escolas para conhecer o Rio Ceará e até que eu pensei 'isso aqui vai ser o futuro da Barra do Ceará'", esclarece Alberto de Sousa, proprietário do restaurante Albertu's.



Ele ressalta que as atividades de turismo e esporte náutico são o grande potencial do local. "Não tem outro lugar assim em Fortaleza. Rio navegável, confiável, a tendência é os barcos cada vez melhorarem".



Além do passeio de barco, o Albertu's oferece, também, stand-up. "São aulas gratuitas, em parceria com o Sesc. Temos disponibilidade terça, quinta e sábado. As inscrições podem ser feitas no Sesc ou diretamente no restaurante"



"A tendência é ocupar mesmo o Rio Ceará", comenta Alberto em tom animado. "Fala baixo que o potencial aqui é grande", brinca ele.

Serviço



Passeio de Barco no Rio Ceará

Onde: Restaurante Albertu’s - Avenida Radialista José Lima Verde, 746 - Barra do Ceará

Informações: (85) 98753 3940, telefone e também WhatsApp

Para realizar o trajeto é necessário agendar o passeio com antecedência. É possível reservar para um grupo (de no mínimo 10 e no máximo 30 pessoas) ou individualmente.

Os passeios podem ser feitos em dois horários: a partir de 9 horas e a partir de 15 horas. O trajeto leva, em média, duas horas.