Online e presencial, Misericórdia Brasil une fiéis de vários estados em Fortaleza

Foto: Laercio Peixoto/Instituto Hesed Evento Misericórdia Brasil foi realizado no Centro de Eventos do Ceará

Aos 58 anos, Antônia de Freitas está longe de casa. Mais de 2 mil quilômetros separam a doméstica de Brasília (DF), sua cidade de origem, ao Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O motivo da visita? Aproveitar o último dia do evento católico Misericórdia Brasil neste domingo, 7.

Acanhada ao iniciar a entrevista, Freitas encontra sua segurança quando é assegurada pela repórter de que Deus poderia guiar as suas palavras. É por Ele, afinal, que a brasiliense atravessou o País pelo segundo ano consecutivo, e é Jesus que cita antes de oferecer a frase de abertura da matéria.

“Ano passado eu gostei muito, então fiquei orando e dizendo ao Senhor que eu queria vir. E na última hora, eu ganhei passagem, ganhei ingresso… Ganhei tudo”, explica a fiel. “Quando eu soube, chorei de alegria”, completa.

Antônia não é a única: a professora Ivonilce Alves, 52, enfrentou a estrada de carro ao lado das amigas, saindo do município de Paulista — “no Sertão da Paraíba!”, destaca — até chegar à capital do Ceará.

“É minha primeira vez presencialmente no Misericórdia Brasil, mas a gente sempre acompanhou lá (em Paulista) e ainda acompanha o Instituto Hesed pelas mídias, principalmente o canal do YouTube”, explica.

O evento também é transmitido ao vivo por meio do Instagram e do YouTube do Instituto Hesed, com sede em Fortaleza. O grupo é descrito por sua “vida religiosa de adoração perpétua e culto ao Sangue de Cristo” e alcançou popularidade nas redes sociais, especialmente durante a pandemia.

Se dezenas de ônibus estacionados completam o cenário do Centro de Eventos dessa sexta-feira, 5, até o domingo, 7, a caravana de fiéis também representa parte da atuação do Instituto Hesed nas redes sociais.

No Instagram, 2,5 milhões de seguidores acompanham gratuitamente a programação do evento católico, que contou com a presença de figuras internacionais, como o monsenhor Stephen Rossetti, exorcista da Arquidiocese de Washington, nos Estados Unidos.

Sobre o evento, o norte-americano não escondeu a sua opinião positiva: “É incrível! E a comunidade é muito viva, a Igreja está viva no Brasil. Honestamente, eu não acho que a Igreja Católica nos EUA tem algo tão grande assim”.

Para a irmã Maria Aléxia, uma das responsáveis pelo Exército Mirim de São Miguel no YouTube do Instituto Hesed, o sucesso faz parte da obra de Deus.

“Nós somos um instituto de ordem contemplativa, então a gente tem essa busca de união com Deus, e quando a gente pensa em contemplação, pensamos em silêncio, em recolhimento. Mas também temos em um dos pontos do nosso carisma a Missão”, diz.

“Com a pandemia e o Exército de São Miguel, Deus expandiu mais esse nosso carisma, que é o carisma da Missão. Então a surpresa foi realmente a quantidade de pessoas”, completa.

Em sua 13ª edição para 2024, o Misericórdia Brasil estima reunir 13 mil pessoas por dia no Centro de Eventos, com uma praça de alimentação, espaço para crianças e a presença da livraria Imaculada, incluindo os produtos do Instituto Hesed. E outras milhares online, nas transmissões por redes socais.

