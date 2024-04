Após 4 anos em obras, Frotinha de Messejana é reinaugurado com 21 novos leitos

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo PREFEITO José Sarto e o secretário Galeno Taumaturgo na inauguração

O Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha da Messejana) foi reinaugurado, nessa segunda-feira, 8. A unidade de saúde passava por reforma desde, pelo menos, novembro de 2019. O equipamento passa a ter um aumento de cerca de 30% no número de leitos e da sua capacidade cirúrgica. Ao todo, cerca de R$ 17 milhões foram investidos a obra.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a unidade tinha 71 leitos e agora contará com 92, sendo 63 de enfermaria, 17 de observação, seis de recuperação, quatro de Unidade de Terapia de Urgência (UTU) e dois para pacientes com necessidade de manobras cardiorrespiratórias. A capacidade de cirurgias também foi ampliada, de duas para três salas cirúrgicas.



Foi realizada reforma no centro cirúrgico, laboratório, bloco administrativo, coberta, salas de gesso e raio-X. Além disso, o espaço recebeu novas instalações elétricas e uma subestação de energia que gera mais estabilidade energética para a unidade. As macas da unidade também foram substituídas por camas. Segundo a gestão municipal, o Frotinha da Messejana tem início imediato das atividades.

Uma cerimônia foi realizada na manhã de ontem, 8, nas dependências da unidade de saúde para oficializar a entrega do equipamento à comunidade. Participaram do momento o prefeito José Sarto, além de representantes da saúde municipal, como o secretário Galeno Taumaturgo. Na ocasião, foi realizada visita às dependências do hospital em companhia com a imprensa.

As obras do Frotinha da Messejana tiveram início em novembro de 2019. Na época, a previsão era que a reforma na área de urgência e emergência em clínica médica da unidade fosse entregue em novembro de 2020 e teria um investimento de 2,8 milhões de reais.

Segundo informou o prefeito José Sarto, a entrega precisou ser adiada por causa da a pandemia. Em 2021, o Hospital acolheu, de forma emergencial, pacientes acometidos com a Covid-19 e destinou 62 leitos de média complexidade para o uso de respiradores.

"Nós também seguimos as diretrizes da Vigilância Sanitária, que incluíam recomendações específicas sobre técnicas, como por exemplo, parede da sala de raio-x ser revestida para não extravasar a radiação. À medida que o tempo passava, essas exigências se ampliaram", comentou o prefeito.

O Frotinha de Messejana é a primeira unidade hospitalar do Município gerenciada pela Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), que recebeu consultoria da Sociedade Israelita Albert Einstein.

Segundo o secretário Galeno Taumaturgo, a Fagifor vem para dar praticidade e agilidade à gestão. “Ela vem atrelada a assessoria do Einstein, que já tem experiência em serviço público e já tem experiência em hospitais do SUS. O que houve de atraso aconteceu muito devido às exigências do próprio Einstein. Salientando que também tivemos estruturas antigas que tiveram que ser modificadas”, continuou o representante da Saúde.

O secretário municipal de Saúde ainda comentou que o modelo de gestão em parceria com a Fagifor deve ser expandido para outras unidades hospitalares da Capital.

Com funcionamento 24 horas, o Frotinha de Messejana oferta atendimento de urgência e emergência, com foco em traumatologia e cirurgias gerais. Ao todo, cerca de 490 profissionais vão atuar na unidade, entre médicos, enfermeiros e equipe multiprofissional.

O Hospital Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha da Messejana) fica na Av. Jornalista Tomaz Coelho, 1578 - Messejana, em Fortaleza.