Distrito de Sítios Novos, em Caucaia, recebe 24km de estrada pavimentada

Foto: Samuel Setubal ESTRADA beneficia comunidades no distrito de Sítios Novos

A população de oito comunidades no município de Caucaia, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), será beneficiada com a inauguração de nova estrada com 24 quilômetros de extensão. A obra é uma demanda antiga da região, cuja comunidade vivia com o deslocamento comprometido com a falta de vias adequadas.

Entrega oficial foi realizada no fim da tarde desta segunda-feira, 8, no distrito de Sítios Novos. Estrada é terceira obra inaugurada do programa Bora Pavimentar, parceria entre a Prefeitura de Caucaia e o Governo do Estado. Iniciativa pretende levar mais de 140km de estradas vicinais à Zona Rural do município.

Com a entrega, as localidades de Agrovila, Assentamento Leni Paz, Lavras, Assentamento Santa Bárbara, Vila dos Pescadores, Lagoa do Umari, Três Lagoas e Assentamento Lagoa da Serra foram beneficiadas. A agricultora Antônia Vieira, 45, que nasceu e reside no assentamento Santa Bárbara, diz que "nem imaginava que um dia poderia vir essa obra para cá".

Ela relata os transtornos vividos todos os anos em razão das vias precárias. Situação que piorava durante o período de chuvas. "Era um problema ir para (o centro da) Caucaia, para o posto de saúde. A gente faz compras de supermercado em Caucaia. Quando chegava as chuvas, tinha que juntar duas, três famílias para pagar um frete caro para fazer as compras que tivessem precisando lá", compartilha.

O acesso aos serviços para a população das localidades é, majoritariamente, no distrito de Sítios Novos. "Antes, na estrada carroçal, a gente ia e ficava pelo meio do caminho porque o ônibus quebrava, atolava", diz.

"Eu cheguei a alugar uma casa com o maior sacrifício para minhas filhas que estudam na cidade não perderem aula. Porque não tinha como elas irem e voltarem todos os dias. Vinham só no fim de semana. Agora, não precisa mais", lembra.

As localidades de Pirapora, Capuan e Carauçanga já foram beneficiadas com inauguração anterior. Matões, Tucunduba, Jarandragoeira, Caraúbas, Lagoa do Banana, Tanupaba, Japuara, Córrego do Alexandre, Pajuçara, Camará, Primavera, Pedreiras e Catirina estão entre as próximas comunidades beneficiadas pelo programa de pavimentação.

Na solenidade de inauguração, o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, destacou que o programa de pavimentação "integra cada vez mais o homem do campo, que também é cidadão de Caucaia".

O governador Elmano de Freitas frisou a importância de garantir o direito de ir e vir. "A estrada asfaltada é um sonho de muitas gerações", disse. "Eu vim do Interior, passei minha vida andando em estrada de terra. Eu sei muito bem o que significa ficar em um carro atolado, ter alguém doente na família e a estrada não ter acesso", afirmou.

Ele também citou a dificuldades dos produtores na venda da produção durante o período de chuvas, no qual a situação das vias se agrava.

