Concurso para policial penal terá 600 vagas, anuncia governador

Foto: João Pedro Guedes/Casa Civil ELMANO de Freitas anunciou concurso durante live

O Governo do Ceará anunciou nessa quarta-feira, 10, concurso de nível médio para policial penal. Ao todo, serão ofertadas 600 vagas para os cargos da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP). A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas durante live nas redes sociais, realizada ontem, 10. O edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site da SAP. O concurso de nível médio, tem como principal objetivo chamar os 600 aprovados para atuar no sistema penal.

O governador citou que compreende que é necessário chamar todos os aprovados porque o sistema penitenciário está precisando de pessoas e seu efetivo. "Precisamos destes profissionais para garantir o controle correto, com o cumprimento da lei como sempre foi feito, dentro do sistema e permitir que os policiais militares que estão no sistema prisional saiam de lá para fazer a segurança do povo cearense. Eu quero colocar agente penal lá dentro", comentou.





O último concurso para policial penal foi realizado em 2017, com mil vagas de nível médio distribuídas por oito macrorregiões. Das vagas disponíveis na época, 85% foram destinadas aos candidatos do sexo masculino e 15% para candidatas do sexo feminino. O edital contou ainda com 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo.

Há duas semanas, também foi anunciado o primeiro concurso para profissionais do sistema socioeducativo, com 1.080 vagas de nível médio e superior.

As inscrições para o concurso da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará (Seas) começam no próximo dia 17 de abril. Das vagas, serão 946 denível médio, para os cargos desocioeducadores.



Ainda durante a live, Elmano de Freitas anunciou edital para a seleção de 200 propostas de negócios feitas por mulheres agricultoras, sendo a primeira vez que há abertura - nesta linha de fomento exclusico - na política pública.

As inscrições começam no dia 18 de maio e seguem até o dia 7 de maio. O edital já está disponível para acesso no site da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA). Ao todo, serão investidos R$ 6 milhões para esta seleção para projetos produtivos de agricultoras familiares, sendo 30 mil reais para cada projeto.

“Nós queremos garantir que as mulheres tenham acesso ao crédito e ao financiamento, porque muitas mulheres agricultoras são muito importantes como mulheres produtoras da agricultura familiar. Queremos a autonomia econômica da mulher agricultora familiar, ela já tem a sua atividade econômica, mas queremos ajudar ainda mais para que ela possa produzir mais e ter mais ainda a sua renda garantida”, declarou Elmano de Freitas.