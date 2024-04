Castanhão volta a superar 30% da capacidade de armazenamento

Foto: FCO FONTENELE O AÇUDE CASTANHÃO recebeu águas das chuvas de 2024 e da transposição do rio São Francisco

Maior açude de múltiplos usos da América Latina, o Castanhão voltou a passar de 30% da capacidade de armazenamento. Reservatório soma 30,16% do volume total. Os dados foram colhidos às 16 horas deste domingo, 14, no Portal Hidrológico do Ceará.

O Castanhão está localizado no município de Alto Santo, na bacia do Médio Jaguaribe. Ele tem capacidade máxima de 2.020,86 hm³. Há um ano, o açude estava exatamente com 30% de volume. Em 2023, foi a primeira vez que o reservatório passou desta marca desde 2014.

As águas da Transposição do rio São Francisco chegaram ao açude Castanhão no último dia 4 de abril, três dias antes do prazo estipulado.

Os outros grandes açudes do Estado também estão em situação favorável. O Orós, situado no município de mesmo nome, na bacia do Alto Jaguaribe, está com 62,38% da capacidade de armazenamento. O Banabuiú, localizado em município e bacia homônimos, está com 39,74% do volume total que é capaz de armazenar.

O quarto maior açude do Ceará, o Paulo Sarasate, conhecido popularmente como Araras, localizado em Varjota, atingiu 100% de sua capacidade (859 hm³) na última quarta-feira, 10. Ele havia sangrado em abril do ano passado. O quinto maior reservatório, o Figueiredo, localizado em Alto Santo, está com 30,07% da capacidade total. Ele faz parte da bacia Médio Jaguaribe e abastece o Castanhão.

Ao todo, a reserva hídrica do Estado é de 51,01% do volume total. Dos 157 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 59 estão sangrando e outros 19 estão com mais de 90% do volume total.

Outros 26 açudes estão com volume inferior a 30%. Sendo que seis estão em volume morto e um está seco, conforme Resenha Diária de Monitoramento do órgão.