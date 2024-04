Mulher é morta a tiros em estrada carroçável em distrito de Caucaia

Foto: Divulgação/Polícia Civil do Ceará Imagem de apoio ilustrativo. Equipes da Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), apuram as circunstâncias do crime

Uma mulher foi morta a tiros em uma estrada carroçável do bairro Matões, no distrito Catuana, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã do domingo, 14/4. A vítima ainda não foi identificada e não há informações sobre a motivação do crime, de acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Ceará (DHPP).

Matéria da repórter Jéssika Sisnando, públicada na última sexta-feira no O POVO, revelou que em apenas 12 dias, este mês de abril registrou pelo menos 18 mortes violentas de mulheres no Ceará. Com o assassinato em Caucaia, os números trágicos sobem para 19 mortas até ontem.

Os crimes ocorreram em Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Itaitinga, Acopiara, Guiauba, Ubajara, Tianguá, Sobral, Acaraú e Caucaia. O levantamento faz parte da apuração parcial do O POVO e foi verificado caso a caso no site na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Somados com os casos dos meses janeiro, fevereiro e março, que contabilizaram 68 mortes, são 87 mulheres mortas vítimas de execução.

Em Fortaleza, há registro de crimes violentos contra mulheres nos bairros Carlito Pamplona, Planalto Ayrton Senna e Damas. Importante ressaltar que os números de março estão registrados no relatório de ocorrências da SSPDS somente até o dia 20, ou seja, há possibilidade do número ser maior que 87, em razão de serem dados parciais.

No decorrer do ano de 2024, entre janeiro e março, foram 68 mulheres mortas por Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam homicídio, feminicídio, latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida de morte.

Pelo menos 33 cidades tiveram registros de morte de mulheres, sendo a mais velha com 64 anos e a mais nova morta em Caucaia, com seis anos de idade. Segundo dados da SSPDS, os últimos casos foram registrados em Fortaleza, Caucaia, Guaiuba, ambas na Região Metropolitana. Além de Sobral, a 234 quilômetros da capital cearense, onde foi morta uma vítima identificada apenas como Luisa.

Duplo homicídio no bairro Carlito Pamplona

Na madrugada da sexta-feira, 12/4, no Carlito Pamplona, duas jovens identificadas como Karoline Vitória e Luana Soares foram mortas a tiros. Já em Caucaia, no mesmo dia, Cátia Rocha, e 44 anos foi morta dentro de um imóvel no bairro Tabapuá. Ela foi candidata a conselheira tutelar. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou nota de pesar em razão da vítima ser esposa de um advogado.

Além dela, uma mulher de 23 anos identificada apenas como Maria Eduarda foi morta a tiros no bairro Camurupim. Além de Eduarda, outras duas mulheres foram baleadas e socorridas a uma unidade de saúde.

Em Parambu, também no dia 12/4, a professora Verônica Pereira Cavalcante, de 39 anos, teve a casa invadida por criminosos. A educadora foi morta na frente da família dentro do próprio imóvel.

Desaparecimentos e mortes em Tianguá



Na quinta-feira, dia 11/4, em Sobral, uma jovem de 19 anos de idade foi assassinada. De acordo com informação da SSPDS, a vítima possuía antecedentes por roubo e receptação. Ela foi atingida por tiros e socorrida a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Ainda houve registro de uma mulher morta em Guaiuba, na noite da segunda-feira, 8/4. O corpo encontrado apresentava lesões por disparos de arma de fogo, na localidade de Baixa Funda.

No dia 10/4, os cadáveresde duas primas que estavam desaparecidas foram encontrados no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Eveline Sousa Mendes, de 18 anos e Marina do Nascimento Sousa, 15 anos haviam desaparecido no dia 1º de abril.

A Polícia investiga se o duplo homicídio possui relação com o caso de outra mulher que foi encontrada morta. Ana Vitória Duarte Pereira Batista, de 20 anos, desapareceu em março, mas teve o corpo encontrado no dia 5 de abril, também na zona rural de Tianguá.

Outro caso de desaparecimento ocorreu em Itarema, com a vítima Júlia Rafaela, de 17 anos. A moça foi encontrada morta em Acaraú no dia 10/4.

No dia 17/2 quatro mulheres foram mortas em Caucaia. O crime, ocorrido no bairro Urucutuba, engrossa as estatíticas de chacinas no Ceará. Uma quinta pessoa, que sobreviveu ao ataque, apontou a autoria para integrantes de facções criminosas.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101 3360