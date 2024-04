Tarrafas fica sem acesso por causa da cheia dos rios

Foto: Via Whatsapp O POVO No início do mês de março, a cidade passou pelo mesmo problema que, conforme moradores, não é algo novo

Moradores do município de Tarrafas, na região do Cariri, a 440 km de Fortaleza, mais uma vez estão sofrendo com o bloqueio de estradas devido às fortes chuvas que atingiram o município. A informação é do jornalista Amaury Alencar. As passagens molhadas que ligam Tarrafas aos municípios de Assaré e Cariús, estão intransitáveis.

No início do mês de março, a cidade passou pelo mesmo problema que, conforme moradores, não é algo novo. Conforme Wesley Vasconcelos, que reside em Tarrafas, toda vez que chove forte e os rios enchem, pela falta de uma ponte, as passagens não podem ser utilizadas.

"Tiveram pessoas que não conseguiram ir pro Centro da cidade, pessoas que foram para o Centro não conseguiram sair de Tarrafas. Se houver alguma emergência, não tem como passar. Só este ano é a segunda vez que isso acontece, além de ter um bom tempo que tem solicitações para o governo do estado para construir uma ponte, mas nunca houve resposta", relata.

Ele conta ainda que estradas que ligam sítios à sede da cidade estão alagadas, e nesses locais vivem idosos. "Agora, em algumas partes já passam carros. Mas da outra vez que encheu foi um caos, foi questão de um dia para a água baixar", descreve.

A situação é crítica ao ponto de a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) precisar fazer a paralisação emergencial do abastecimento de água, já que as chuvas afetaram o sistema de captação de água. A previsão é que o serviço seja normalizado por volta das dez da manhã de hoje.

O POVO entrou em contato com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), com a Defesa Civil do Ceará e com a Prefeitura de Tarrafas para saber como está a situação do município e aguarda retorno. As informações serão atualizadas logo que houver o retorno dos órgãos públicos.