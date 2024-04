Alunos aprovados no IFCE recebem homenagem da prefeitura

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo PREFEITURA de Fortaleza homenageou alunos como Maria Paula Bastos e Everton Silva

No auditório do Paço Municipal, no Centro de Fortaleza, 190 jovens de diversas escolas foram homenageados pelos bons resultados na seleção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em 2023. A solenidade contou com a entrega das placas para os Distritos de Educação que obtiveram o maior número de aprovações.

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) são instituições de educação básica, profissional e superior públicas federais brasileiras, compondo a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O professor Jefferson Maia, titular da pasta da Educação em Fortaleza, disse que o momento foi a celebração de uma conquista, e comparou o auditório com uma fábrica de sonhos, como referência aos alunos e seus anseios de conquistar um futuro para si.

“Essa juventude se dedicou, colocou foco no objetivo, teve o apoio incondicional dos professores que estão aqui com eles e da educação como um todo, desde o distrito até a secretaria. A educação em Fortaleza é prioridade, quando vemos que a cada ano aumenta o número de alunos ingressos no IFCE a partir do trabalho de todos nós de mãos dadas. São 190 alunos, o maior número dos últimos anos”, apontou.

O evento contou também com o lançamento do projeto #EuNoIFCE2024, como incentivo e apoio aos estudantes do 9º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a participarem do processo seletivo. Com a política, a Secretaria de Educação promove a campanha de emissão de documentos, aulões e acompanhamento dos alunos nas inscrições, no dia da prova e no processo de matrícula.

A cada chama para a entrega das placas ganhava destaque com os aplausos do público presente, que comemorava a conquista de suas metas e objetivos. Em seguida, dois alunos representantes das escolas públicas municipais tiveram a oportunidade de discursar para a comunidade acadêmica.



O prefeito José Sarto (PDT) parabenizou os alunos e toda a equipe envolvida nas atividades e disse que a meta para 2025 é passar das 200 aprovações. “A escola não é apenas um prédio, é acima de tudo um ambiente que promove bem querer pelo estudo, pelo desafio e pelo aproveitamento de todos os recursos disponíveis e a maior razão deste sucesso é o talento e a vocação dos nossos servidores da educação”, comentou.

A estudante Maria Paula Sousa, representante da escola José Ayrton Teixeira – que teve a oportunidade de discursar durante o evento — avaliou que o incentivo é de suma importância e que a geração atual tem muitas oportunidades de ensino ampla e que isso abre muitas portas.

“Eu estou ansiosa para começar o meu curso. A minha expectativa é triunfar, e quero que eu e meus amigos continuemos no caminho da educação e possamos realizar os nossos sonhos. Passei para Química no IFCE justamente para ser professora e contribuir com a educação”, disse.



Veja a lista dos resultados



Ranking dos Distritos



- 1º Distrito 5 - 50 aprovados

- 2º Distrito 3 - 39 aprovados

- 3º Distrito 1 - 31 aprovados

- 3º Distrito 6 - 31 aprovados

Ranking das Escolas



- 1º EM José Ayrton Teixeira - 21 aprovados

- 2º ETI José Júlio da Ponte - 14 aprovados

- 3º EM Herondina Lima Cavalcante - 11 aprovados

- 3º ETI Prof. Joaquim Francisco de Sousa Filho - 11 aprovados

- 4º ETI Professor Expedito Parente - 7 aprovados

- 5º ETI Nossa Senhora de Fátima - 6 aprovados

- 5º ETI Filgueiras Lima - 6 aprovados

- 6º ETI Dep Roberto Mesquita - 5 aprovados

- 6º ETI Dom Antônio de Almeida Lustosa - 5 aprovados