Rua José Avelino, que é bem tombado, apresenta buracos e calçamento solto

Foto: Samuel Setubal Buracos e calçamento solto são registrados na rua José Avelino, símbolo comercial em Fortaleza

Considerada um dos símbolos comerciais em Fortaleza e patrimônio histórico tombado, a rua José Avelino, no Centro, vem registrando alguns problemas na pavimentação da via. O local apresenta buracos e calçamento solto, no trecho entre a avenida Alberto Nepomuceno e a rua Boris. O POVO esteve no local na manhã dessa terça-feira, 16, e constatou a situação.

Diante do problema, os veículos que se arriscam a trafegar na rua têm que realizar manobras para não cair nos buracos existentes no trecho, principalmente em dias de chuva, onde os pontos com problemas alagam e dificultam a visibilidade por quem passa na via.

O desnível da pavimentação histórica da rua impacta no tráfego de condutores de veículos, assim como dos comerciantes e consumidores do polo comercial, que comporta boxes de vestuários no entorno e comércio de ambulantes na via. Há 19 anos atuando como comerciante na rua, José Romão, 48, afirma que o poder público precisa retomar os cuidados com o local.

“Aqui é o patrimônio de Fortaleza e foi reformado em 2017 e está precisando de novo. Era bom fechar a rua e não passar carro nenhum e deixar ela só para o comércio. É um bem tombado e já que eles consideram tanto, não deixava passar carro. A José Avelino é a rua mais querida de Fortaleza e precisa de atenção”, afirma Romão.

O último projeto de requalificação na rua ocorreu há seis anos, em outubro de 2017, pela Prefeitura de Fortaleza. Na época, a intervenção foi orçada em R$ 2 milhões e contou com a construção de novas calçadas, drenagem e a restauração da via, que é um bem tombado como patrimônio histórico da Cidade, desde 2012.

A rua hoje possui calçamento em pedras toscas e a demarcação do trilho do antigo bondinho, que guarda as memórias da Capital, e revive por quem passa no trecho. Contudo, apesar de muitos feirantes que até então ocupavam a rua terem ido para o Centro Fashion, no bairro Jacarecanga, em 2017, o comércio ainda continuou presente após a conclusão da intervenção no local.

A vendedora Celi Alves, 57, que atua no local há 30 anos, afirma que alguns permissionários da via tentam solucionar de alguma forma o problema. “O pessoal dos boxes estão tapando os buracos com entulho porque a prefeitura não faz nada. O pessoal reclama muito e aqui parece que está abandonado”, comenta.

O POVO procurou a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) e a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) nesta terça-feira, 16, para saber se há um projeto para a recuperação da rua, assim como se terá medidas urgentes para melhorar a atual situação da via a curto prazo. A resposta veio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor). Em nota enviada ao O POVO, a Secultfor informou que "dada a importância histórica da Rua José Avelino, enviará equipe já nesta quarta-feira (17) para realizar vistoria no local e solicitar com urgência os devidos reparos necessários".

Veja a situação do local