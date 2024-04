Com capacidade para 668 alunos, escola no bairro Cristo Redentor é reinaugurada

Foto: Samuel Setubal ESCOLA fica no bairro Cristo Redentor

A Escola Municipal Sebastiana Aldigueri, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, foi entregue ontem, 17. A unidade, que é a 32° a ser requalificada desde 2021, atenderá 668 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. O equipamento ganhou uma quadra poliesportiva e um castelo d’água.

A reestruturação, conforme a gestão municipal, teve como objetivo ampliar e melhorar a infraestrutura do equipamento. “A requalificação é mais um passo para reduzir as desigualdades, [porque] dá mais qualidade de ensino para que os jovens tenham [mais] oportunidades, para chegar no Ensino Médio (EM) com uma base pedagógica forte”, destaca o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

“O ensino básico é o alicerce de todo o conhecimento. Se você não chegar no EM com esse alicerce bem construído, você não vai conseguir avançar para entrar em uma universidade pública, no IFCE e em outros cursos”, continua.

O destaque da requalificação foi a construção de uma quadra poliesportiva. Os estudantes passam a contar com traves, tabelas de basquete, mastros para vôlei, iluminação, rede de proteção, alambrado, pinturas de demarcação e coberta, etc.

A escola, além disso, ganhou obras para acessibilidade, revisão da coberta, novo piso industrial, recomposição de piso, execução dos revestimentos cerâmicos padrões. Uma nova cozinha foi construída, assim como refeitório e sala dos professores. Houve ainda manutenção dos sistemas hidráulico, sanitário, elétrico e de combate a incêndio.

As obras fazem parte da política de melhorias e expansão da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. “A escola requalificada tem todo um componente cultural, social, de envolvimento emocional com a comunidade, porque ela está aqui há décadas”, pontua Jefferson de Queiroz, titular da Secretaria Municipal de Educação (SME).

No momento, outras 58 unidades passam por obras do tipo. “É um investimento de mais de R$ 50 milhões em requalificações. O foco é garantir qualidade, segurança, acesso e permanência dos novos estudantes”, adiciona o secretário.

De acordo com a SME, o investimento total em reformas passa de R$ 56 milhões, somando as 32 unidades já entregues. A Escola Municipal Sebastiana Aldigueri, entregue nesta quarta, 17, custou R$ 2.478.009,95.

Investimentos

Manutenção: R$ 1.658.424,88

R$ 1.658.424,88 Quadra: R$ 519.585,07

R$ 519.585,07 Castelo D'Água: R$ 300.000

R$ 300.000 Total: R$ 2.478.009,95