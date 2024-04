Profissionais da saúde recebem treinamentos sobre segurança do paciente

Foto: Divulgação / Sesa Seminário da Sesa tratou sobre segurança dos pacientes

Dados de 2023 da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que cerca de 2,6 milhões de pessoas morrem por ano por causa de erros evitáveis na assistência à saúde. Para evitar que casos do tipo aconteçam no Ceará, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) realizou o evento "Abril pela Segurança do Paciente" ,ontem, 18. A ação ocorreu sede da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), no bairro Meireles, em Fortaleza.

De acordo com Andreza Rocha, coordenadora do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente da Sesa, a segurança do paciente pode ser definida como a capacidade de um serviço de saúde em evitar lesões, danos, feridas ou outros problemas decorrentes do cuidado. É, basicamente, fazer com que os pacientes não adquiram condições que eles não tinham quando deram entrada no local onde foram atendidos.



“A segurança do paciente, como conceito, é reduzir ao mínimo possível qualquer chance que tenha do paciente [sofrer] algum evento adverso, de ocorrer algum dano durante o atendimento dele no serviço de saúde”, explica.

O evento ocorre anualmente em todo o Brasil desde 2013, quando o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi instituído por meio da Portaria GM/MS nº 529/2013. O mês de abril foi escolhido para ampliar as discussões sobre o tema.

“Hoje, a segurança dos pacientes é uma das ações basilares necessárias para uma boa assistência ao [usuário], porque a gente sabe que, ao longo dos anos, vários acidentes aconteceram com os pacientes. Então, nosso objetivo é trazer todas as nossas unidades de saúde — públicas, privadas ou filantrópicas — para que a gente possa unir forças e nos potencializamos”, ressalta Dolores Fernandes, coordenadora de Vigilância Sanitária da Sesa.

De acordo com ela, o evento reuniu uma média de 100 a 150 pessoas de forma presencial. A ação também foi transmitida pela internet.

“A gente está realizando um simpósio em que a gente convidou os municípios, todos os estabelecimentos de saúde para que venham participar conosco nesta manhã. A gente [teve] várias palestras abordando a temática”.

Conforme a coordenadora, todos os hospitais da rede estadual têm um núcleo de segurança do paciente. “O [setor] é uma instância que fica dentro dos serviços de saúde e os profissionais, que atuam no núcleo, são responsáveis por disseminar ações de segurança e fazer o monitoramento dessas ações para verificar se os colaboradores estão as compreendendo e ver se eles estão colocando elas em prática”, detalha Andreza.

Vitória Mara, enfermeira do núcleo de segurança do paciente do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), destaca que os próprios pacientes têm um papel nessa questão da segurança.

“Quando os pacientes conhecem os [procedimentos], eles conseguem ficar mais atentos. Por exemplo, se for receber uma medicação, a gente orienta a perguntar o [nome]. Qual a medicação você está recebendo? Por que está recebendo? O medicamento tem seu nome completo?”.

“Quando eles [os usuários] conhecem os próprios direitos e como podem se cuidar, acaba que o profissional e o paciente se ajudam nesses momentos”, adiciona.